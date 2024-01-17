Дневник СВО Расула Таспенова: «Все верят в нашего президента и в светлое будущее нашей страны»

Комфорт на передовой, домашняя еда. Часть 14-я

Фото: realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Расул Таспенов занимается спортом и ведет бизнес в сфере грузоперевозок в Казани. По выходным ходит с друзьями в баню. Он не был в армии: честно признается — бегал от военкомата. Но сразу решил, что пойдет служить, если начнется война. Осенью 2022 года полетел добровольцем по контракту через полк «Ахмат». Все три месяца, выполняя боевые задачи в зоне спецоперации, Расул вел личный дневник, фрагментами которого (за исключением секретной информации) он эксклюзивно поделился с читателями «Реального времени» в рамках цикла материалов.

Ужасно все это... Жалко ребят

9 декабря (67,1% от срока контракта). Сегодня повар не варит еду. Говорит, что дрова сырые, плохо горят и тепла от них мало. Ради интереса решил пройти до места, с которого все звонят близким. Там народу человек пять. Значит, связь появилась. Дозвонился до жены Марины. Поговорили.

Повар все-таки сварил макароны с тушенкой. Съел две тарелки, попил чай. Угостил повара пакетиком чая (остался с передка), взамен взял у него очищенную луковицу. Сегодня узнал, что мой родственник на днях погиб. Знакомый казах сказал, что его тело привезли в Астрахань. Жалко, а ведь он приехал сюда отомстить за брата, пережил сильное боестолкновение. Хороший человек был, позывной Рыбак.

Сегодня по рации слышим, как генерал общается. Слышим, что есть среди наших потери. Ужасно все это. Кстати, Север с Арабом останутся в Попасной до конца срока контракта, скорее всего. Жалко ребят. Я наслышан об условиях там... Сегодня старый командир попрощался со всеми. Хороший человек. Я не служил в армии, но могу сказать с уверенностью, что это лучший командир. Новый командир тоже опытный военный из морской пехоты. Сегодня с 02:00 до 04:00 дежурим с Татарином на входе.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Тех, кто спали в гараже, разбудили выстрелом

10 декабря проснулся в 08:20 — разбудили всех командиры. Проводили старого командира и четырех дембелей из рядовых. Новый командир хороший. Если не тупить и выполнять все приказы, то проблем не возникнет. Повар сварил рис с тушенкой. Съел две тарелки. Я в последнее время все ем по две тарелки.

Подключился к инету, но скорость вообще никакая. Сообщения загружаются за 25 ноября до сих пор. Стою на посту с 12:00 до 14:00. Татарин принес чай с печеньем и сок ко мне на пост. Стою сытый и довольный. Сегодня едем, девять человек, на передовую в поселок Золотаревка. На эту позицию многие мечтают попасть. Хорошая позиция. Тепло, сухо и безопасно. Планируем туда на 10 дней. Но Татарин предлагает до 28 декабря. Решил так, что если связь там будет, и я смогу Марине писать, то останусь до 28 декабря. Если проблемы со связью будут, то только на 10 дней и потом обратно. Переживаю, что жена начнет волноваться, если не выйду на связь.

Прождали машину, а КАМАЗ так и не приехал. В итоге сообщили, что поедем завтра. Сегодня настрой был ехать. Хожу сам не свой. 22:24 — чай попил, спать неохота. Не знаю, чем себя занять. Обеденная еда до сих пор в желудке тяжестью висит. Лег в 23:00 примерно. В 03:30 в бункер зашел Татарин со словами «Казах, вставай!». Я подумал, что приехала машина, чтобы нас отвезти. Оказывается, кто-то оставил автомат в гараже и пошел кипиш. Разбудили всех, кто должен был ехать с нами, и приказали построиться в гараже. Спать охота. Спросонья не могу сообразить ничего.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Оделся, пошел в гараж. Тех, кто спали в гараже, разбудили выстрелом. Оказывается, это Зима оставил свой автомат. Командир сказал, что Зима идет спать, а мы все остаемся дежурить до утра из-за него. Думаю, капец как попали. Но позже командир сказал: «я понимаю, что завтра вы едете на передок и будете жить там в грязи и сырости в окопах, поэтому не буду вас наказывать. Идите спать, но так больше чтобы не делали!». А я ведь как раз лежал и хотел в туалет, но вставать было лень. А тут нас подняли, так что я заодно сходил и в туалет, а потом лег.

Пацаны готовят нормальную еду

11 декабря (69,3%) проснулся в 09:00, выспался. Выяснил, что интернет у меня не работает, потому что необходимо обновить айфон, мессенджер и кучу других программ. Попил кофе, поговорил с Мариной. Привезли пять новеньких. Все из Сибири (Бурятия, Томск). Командир дал указание — всем носить броники и каски, когда выходим на улицу. Как раз их нам завезли на днях. Но нужно взять экипу под роспись и нести ответственность за наличие. Я взял плиты и засунул в свою разгрузку, взял каску, которую оставили дембеля. Чтобы не бояться за сохранность. Получается, буду носить свой броник и свою каску. Неудобно, тяжело.

Ждем машину, которая повезет нас на позицию. Переживаем, чтобы не получилось как вчера. Приехала машина. Забитая продуктами для ребят. Еле поместились, неудобно. Приехали на позицию. Я поселился с Зимой на нулевой точке. Идти не нужно вообще. Теплое помещение. Тут как склад всего. Второй теплый спальник и пенки не нужны. А я набрал теплых вещей по привычке. Тут двухъярусные кровати. Воды много. Еды вроде бы тоже. Сегодня подежурю два часа с 21:00 до 23:00. А завтра днем пройдусь по поселку, посмотрю что тут и как. Остальных наших разобрали по позициям. У местных ребят на телефоне есть фильмы — смотрим. Надеюсь пробыть тут до конца месяца, чтобы потом уже не ездить на позиции до дембеля. Слышим, как летают мины и их взрывы. Отдежурил. Следующим дежурит Зима. Заварил пюре с маслом, лег спать.

12 декабря проснулся в 07:00. Разбудил Лайнер. Мое дежурство с 07:00 до 09:00. Ночью поспал отлично. Никогда не думал, что на передке будет так хорошо. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Теперь понятно, почему все сюда так рвутся. В начале было очень жарко, спал без носков в одной термухе без одежды. Не думал, что на передке буду спать без верхней одежды. Под утро чуть остыла комната, но там уже и время дежурства настало. Решил сходить в туалет. А по дороге много разбросанных мин — лепестков. Нужно быть аккуратным и смотреть всегда под ноги.

Пацаны готовят нормальную еду, домашнюю курицу потушили с перловкой. Не тушенка. Такого я не кушал с дома. Поел. Вкусно и сытно. Время 19:14, я снова дежурю с 21:00 до 23:00. Сейчас полежу. Сегодня весь день идет дождь. Надеюсь, завтра, если наладится погода, пройдусь по поселку и познакомлюсь с местностью. Оказывается, в телефоне были книги, их читать буду в свободное время.

Шли по горам. Они так описывали страшно маршрут, будто там Эверест

13 декабря (71,5%) проснулся в 08:00 от желания в туалет. Дежурю сегодня с 09:00 до 11:00. Решил, что пока дежурю, на посту заварю суп и чай. Пришли к нам Шэм с Кино за досками. Жалуются, что им некомфортно. Они живут в блиндажах. Хотя в сравнении с другими нашими позициями эти позиции лучшие: стены покрыты досками, где-то даже коврами, стоят в блиндажах печки. Пришел Татарин. Сходили с ним на окраину поселка — там обычно ловит телефон. Не ловил в этот раз... Зашли к нему на точку — поел домашний суп, попил чай с лимоном. Вернулся на наш пункт. В 13:26 решил полежать. Смотрим фильмы «Здравствуйте, мы ваша крыша», «Т34». Так и вечер настал. Дежурю с 21:00 до 23:00. Общаемся с лайнерами. Все верят в нашего президента и в светлое будущее нашей страны.

14 декабря (72,6%) проснулся в 06:20. Разбудили помочь сходить с караваном, отнести провизию на передовую. То есть я на нуле — куда все привозят. Тут безопасно, а остальные — на передовой, куда только пешком можно пройти. На улице темень, сыро, а я так сладко спал. Но ничего не поделаешь, надо идти.

Шли по горам. Они так описывали страшно маршрут, будто там Эверест, а не маленький пригорок. Сходили легко и без происшествий. Я дежурю с 09:00 до 11:00. Есть парень тут Сокол — ему идти нужно, а он не мог замену найти, я предложил помочь. В итоге дежурю с 08:00 до 11:00. Зима после меня с 11:00 до 13:00. Пришёл Татарин в 09:50 и позвал с ним прогуляться до других позиций. Зима остался вместо меня на час, а я приду потом и за него час отдежурю. Одел броню, каску и пошел.

Прошлись примерно 5 км. Все хорошо, но шея от каски болит и мышцы плеч от броника. Вернулся на ноль, а тут наши ребята: Хаза, Шэм и Кино. Они очень хотят на базу на НПЗ. Говорят, что им тут не нравится. В итоге 21 декабря будет ротация на всех, кроме меня, Зимы и Татарина.

Стараюсь сам предлагать помощь, чтобы не чувствовать себя нахлебником

Спать охота что-то. Подняли рано, не выспался. Рядом падают снаряды врага. Вагнера прибежали, попросились спрятаться в нашем укрытии. Поспал часа три-четыре. Выспался. Приехала машина с продуктами — помог выгрузить. Лайнера особо не загружают нас работой. Стараюсь сам предлагать помощь, чтобы не чувствовать себя нахлебником. А то получается — спим, едим и два раза по два часа дежурим. Думаю, этого мало.

Тут в Золотаревке хорошо. Не зря все просятся сюда. В 18:24 попил чай. Дежурю с 21:00 до 23:00, тогда же, наверное, и поем. Поймал себя на мысли, что на СВО я кушаю не когда захочется, а когда нечего делать. Редко наступает чувство голода. Вот решил кушать только когда появится чувство голода. Во время дежурства заварил бич-пакет и поел с солеными помидорами. Помидоры замариновали зелеными, кожица у них толстая, тяжело кушаются. По вкусу на три с минусом. Отдежурил и лег спать.

15 декабря (73,7%) разбудили в 06:30, чтобы помочь отнести воду с караваном ребятам. Я нес четыре пятилитровки воды. Слабые тут военные. Несли все одинаково, а они периодически хотели остановиться на отдых. Тут идти около 2 км. Все рядом. Вернулись в 07:37, решил прилечь. Я дежурю с 09:00 до 11:00 как и вчера. Во время дежурства заварил пюре с маслом и чай попил с печеньем и конфетами.

Кстати, если не звонить и не сидеть в инете, зарядки айфона хватает на пять дней. Использую его только для записей дневника и смотрю время. Стреляют активно. Чувствую сильный запах пороха. Подремал с 11:30 до 14:00. Пришли Шэм и Кино. Плачутся, что им тяжело. Их заменят 21 декабря. Хотят настойчиво на нашу позицию. Возмущаются, что мы тут в комфорте, а они работают. Я им объяснил, что когда будет у них время дембеля — их отправят сюда, а пока они новички — пусть работают. Я тоже рыл окопы, таскал воду два месяца. А они приехали недавно и сразу им подавай хорошие условия. Обиделись и ушли.

Либо реально вкусно, либо для меня любая разнообразная пища стала вкусной

Ребята местные пошли звонить на окраину. Я собрался с ними. Пока собирался, они ушли. Я пошел и заблудился, а еще и стреляют. Развернулся и обратно пошёл. В 16:28 поел бич пакет с тушенкой и чай попил с Зимой. Ходили с Зимой позвонить, телефон поймал сеть на пару секунд и пропала связь. Не успел даже SMS отправить. Дежурю и читаю книгу в телефоне про креативность.

16 декабря проснулся как и вчера в седьмом часу. Попросили помочь отнести провизию с караваном на передовую. Ночью лил дождь, а на утро подморозило. На улице просто каток. Дошел ни разу не упав. По пути на передовую заловил сеть в одном месте. Отправил Марине SMS, что все хорошо. Теперь ходить на передовую приятнее — хоть связь есть. Сделал все быстро и выключил сеть.

Вернулся в 07:20. Читаю книгу по аргументации. Прежняя не зашла что-то. Полежал. Встал в 14:00, пришел Татарин и остальные наши. Поболтали. Половина ребят обиженные, что мы не поменялись с ними. Да и похрен. Поел суп, который приготовили местные. Сытно. 15:25 планирую сходить попробовать позвонить домой. Начали стрелять, рекомендовали по рации сидеть в укрытии. Привезли продукты для нас. Мы с Зимой все поделили, чтобы ребята забрали свои порции. Пацаны сделали салат из редьки. Вкусно. Часто жарят сало — тоже вкусно. Либо реально вкусно, либо для меня любая разнообразная пища стала вкусной.

Пишу и понимаю, что каждый день пишу практически одно и то же. Нет изменений

17 декабря проснулись в 06:20 и пошли с караваном на передок. Нес четыре пятилитровки воды. Отправил оттуда Марине SMS. Дежурство с 09:00 до 11:00. После дороги вспотел, хочу остыть. В помещении, где спим, жара как в бане. Просыпаюсь потный. Когда надоедает жара, вспоминаю, как я мерз в наших окопах, и терпеть становится легче. Поел бич-пакет с тушенкой и запил соком с пряниками. Пишу и понимаю, что каждый день пишу практически одно и то же. Нет изменений. Только фильмы каждый день смотрим разные. Остальное все одинаковое. По соседству база вагнеров, заключенных. Вчера там случился инцидент в отношении бойца, который вроде бы отказался исполнять приказ.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Каждый день привозят к нам на базу продукты для лайнеров. Они сюда приходят за ними с позиций на передке. Пришли Кино и Сварог. Сидим, болтаем. Сварог рассказал историю. Он с Хазой на одной позиции. Однажды Хаза (тот самый паникер) стоял на посту, услышал шум какой-то и с паники начал орать в рацию, мол танки идут на них. Все ночью поднялись по боевой тревоге. В итоге не было никаких танков. Я ведь изначально писал, что Хаза паникер...

Отдежурил. Ложусь спать. Очень сильно хочется спать что-то. Завтра утром снова караван. По рации передали, что завтра можно съездить в баню. И берут троих ахматовцев, в том числе меня. Но утром не разбудили для каравана. Разбудили в 07:00 ехать в баню. Баня на НПЗ. Нас повезли на «Уазике». Кузов открытый, когда проезжаем лужи, капли грязи летят прямо в лицо. Приехали на базу ЛНР. Помылись. Наконец, сбрил усы. Баня оборудована в прицепе автомобиля. Позвонил оттуда Марине, связь хорошая была. Потом оборвалось.

К нам едет телевидение. Начался кипиш

Вернулся в Золотаревку в 10:50. Зима дежурил мое время, а я дежурю его. Зима ездил тоже в баню. Там были замы наших командиров — ругались, что мы оставили позиции и приехали мыться. Зима вернулся, сообщил, что завтра ротация всех на Золотаревке. Эх, а как хотелось отдохнуть тут подольше. Сходили с Зимой к Татарину, рассказали о новостях. Начал работать миномет по нашему поселку. Обычно сюда редко прилетает. Забежали в заброшенный дом укрыться. Когда все утихло, вышли и пошли обратно на свою точку.

Решил перечитать книгу по развитию памяти. Читал ее как-то на работе. Отдежурил, ложусь спать. Лайнера пьют уже второй день. Дерутся между собой. Шумно, сложно заснуть.

19 декабря проснулся в 07:00. Сегодня нас в 09:00 должны ротировать. Вещи собирать не нужно — у меня только спальник нужно сложить, остальное уже собрано. Пришли все наши, ждем. Машина не едет. По рации сообщили, что ротация в 18:00. К нам едет телевидение. Начался кипиш: уборка, одеваемся в броники, наводим порядок. Дежурим весь день с Зимой по очереди, так как сегодня уезжаем. Дежурили с 08:00 в итоге до 15:00. Периодически ходил гулять до позиции Татарина, болтаем там. Все наши там у него, ждут время ротации. 15:49 легли полежать. Пришли ребята в 17:10. Ждем ротацию. Болтаем. Привезли чеченцев. Мы приехали на базу. Мне выдали другую каску — облегченную и современную. Созвонился с Мариной. Поел суп, приготовленный поваром. Лег спать в 21:20.

Продолжение следует