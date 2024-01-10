Дневник СВО Расула Таспенова: «На передке есть свои прелести. Там время идет быстро»

Почему на базе надо спать и есть, откуда раздражение от общения с людьми, какова ситуация с медикаментами. Часть 9-я

Фото: realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Расул Таспенов занимается спортом и бизнесом в сфере грузоперевозок в Казани. По выходным ходит с друзьями в баню. Он не был в армии — честно признается: бегал от военкомата. Но сразу решил, что пойдет служить, если начнется война. Осенью 2022 года полетел добровольцем по контракту через полк «Ахмат». Все три месяца, выполняя боевые задачи в зоне спецоперации, Расул вел личный дневник, фрагментами которого (за исключением секретной информации) он эксклюзивно поделился с читателями «Реального времени» в рамках цикла материалов.

Из-за беспорядочного питания и отсутствия нужного количества физических нагрузок стал как желе

17 ноября ночью было тепло. Как же мне не хватало этого в окопе. Много ребят болеют. Всю ночь либо кашляли, либо шмыгали. И параллельно храпели. Шум стоял ночью сильный. Да и пофиг было — главное, я в тепле и нет обстрелов. Сходил в баню. Потерся мочалкой. Кайф. Голову мыл три раза. Стирал вещи. У меня тут вещи не пачкаются особо, в основном стираю от пота, а не от пятен каких-нибудь. По крайней мере, у меня так. Парень один почему-то вечно ходит грязный как свинья. С ног до головы, руки по локоть. У меня всегда несколько пар перчаток, чтобы руки были в чистоте. Я стараюсь ходить аккуратно. И у меня есть щетка для одежды (выдали еще в Гудермесе), стараюсь ей сразу зачищать, если грязь подсохла. Но такое бывает редко.

Чую, температура отступила, но кашель и сопли достали. Лег полежать. Только лег, позвали на обед. Гречка с мясом. Вкусно. Хорошо, что тут всегда есть, что съесть в прикуску: соленья, лечо, соусы. С огурцами гречка влетела как надо. Лег поспать. Слышу — по телеку идет «Бумер-2». Фильмов мало, за все время я этот фильм слышу третий раз. Слушаю и пытаюсь заснуть. Проспал до 15:00. Нужно за два дня срочно восстановиться. Иначе на передке будет невыносимо в таком состоянии.

realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Снова поел. Тут аппетит проснулся дикий что-то. В окопе хотелось в основном пить горячий чай, кушать не тянуло. Повар приготовил суп. Выпил лекарства, снова лег спать. Сегодня весь день лежу и отдыхаю. Сейчас потрогал себя и понял, что у меня пропала упругость кожи. Из-за беспорядочного питания и отсутствия нужного количества физических нагрузок стал как желе. По приезду, чую, буду тренироваться сутками. Неприятная кожа стала. Как резиновая. Возможно, это произошло из-за постоянного хождения в утягивающем термобелье. В нем хожу на передовой, стираю и сплю тоже в термобелье. Чувствую, что похудел. Не намного, килограммов на пять (потом уже дома выяснится, что похудел на восемь килограммов, — прим. авт.).

На базе нужно постоянно спать и есть, чтобы были силы для передовой

18 ноября всю ночь спал крепко. Иногда просыпался попить воды. Хорошо, что приготовил с вечера бутылку с водой. Проснулся в 8:00. Сходил в гараж (там же и наша кухня). Попил чай. Заметил такую особенность — я начал пить всегда по две чашки чая. Первой я согреваюсь, а вторую пью как обычный чай со сладостями. Решил позвонить жене Марине. Место звонка — в нескольких сотен метров от расположения. Там одно из немногих мест, где ловит телефон. Дозвонился. Пока говорили, по нам начали стрелять из минометов (значит, хохлы недалеко от НПЗ). Всем, кто стоял и болтал по телефону, сказали идти в укрытие. Мы побежали в гараж. А там как раз готов обед. Макароны с тушенкой. В последнее время хочется попить молока. Молочки нет никакой. Раньше хоть сгущенка была, сейчас не бывает.

Снова поспал. Чувствую себя гораздо лучше. Соплей осталось мало, текут слабо. Горло болит немного, когда глотаю. Кашля и температуры не наблюдаю. Думаю, завтра буду готов идти на передовую. Сегодня многих ребят, которые вернулись со мной, увозят на передок. Они отдохнули двое суток. Обычно давали трое-четверо суток отдохнуть.

Если бы не эти заморозки по ночам, на передке есть свои прелести. Там время идет быстро. Проснулся, кое-какие дела сделал, и уже ночь. И пять дней на передовой пролетают не как тут, на базе. На базе от безделья не знаешь, чем заняться, и время тянется долго. Вот сейчас, например, 14:06, а я уже два раза смог крепко поспать, покушать. На базе нужно постоянно спать и есть, чтобы были силы для передовой. Ведь на передовой иногда получается поспать всего 3-4 часа в сутки.

Сейчас настал момент, когда я чаще слушаю

Нам привезли целую головку сыра. Только утром писал, что нет никакой молочки. Сыр безвкусный, но это лучше, чем ничего. Начал замечать за собой такую особенность — мне лень разговаривать с людьми. Не просто лень, а раздражает. Постараюсь объяснить: бывает, нахожусь наедине с человеком, например, в окопе — общаемся, знакомимся, долго рассказываем друг другу о жизни и чем занимаемся на гражданке. Вроде бы интересно узнать друг о друге. Но! Проходит время, ты оказываешься по случаю рядом с другим человеком и начинаешь общаться с ним. И все повторяется: снова делишься своей инфой, слушаешь его. После пятого человека это начинает раздражать. Как попугай рассказываешь всем одно и то же.

Послушать, наоборот, интересно. Люди разные, у всех разные причины приехать на войну. Например, Шеф из Екатеринбурга приехал, чтобы потом устроиться на танковый завод. Туда берут только участников боевых действий. Часто с завода отправляют в командировку в зону боевых действий для ремонта и обслуживания танков, поэтому нужны на заводе люди с опытом. Не на все должности, конечно же, но на многие.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Тут я уже больше месяца, и общался со многими людьми. Сейчас настал момент, когда я чаще слушаю. Даже когда обсуждают знакомые мне темы, неохота влезать, ведь придется делиться информацией, откуда я знаю эту тему. А мне не охота. А ведь я так любил поговорить, тем более на знакомые мне темы. Возможно, на подсознательном уровне я экономлю силы. Не знаю, в чем причина.

А еще непривычно от тишины. Ночью рядом со мной спит мужик и ооооочень громко храпит. Я как-то прислушался и под храп засыпать стал. Вчера ночью Близнец кричал: «Кто так громко храпит?», — я ответил, что мой сосед. Он попросил его толкнуть. Я попросил соседа лечь на другой бок. Тот лег и притих. В какой-то момент наступила тишина. Стало жутковато и непривычно. Многие храпели, но уже негромко.

Лежу отдыхаю, приходит Чиж и спрашивает, кто хочет молока? И тут Близнец кричит мне: «Ты же сегодня говорил, что молока хочешь». За все время впервые привезли молоко, и именно прямо в тот день, когда я его захотел! Немного жутковато от такого исполнения желаний.

Медикаменты привозит каждый, потом уезжают, и все остается

Привезли новеньких. На третьем ярусе надо мной расположился молодой мальчишка, около 22 лет. Однажды в полной тишине как запоет «Арабский скакууууун»!. Оказывается он был в наушниках. Ржач стоял конкретный. Поднял настроение. Завезли новых ребят, разговорились — у них дембель 10 февраля. Капец. Мне полегчало, что у меня на месяц меньше. А ведь прежде именно у меня был самый поздний срок дембеля среди ребят.

В бункере жарко. 23:10, а уснуть невозможно — духота. Люди кашляют, температурят. Сейчас провели сеанс лечения: дали всем все необходимые лекарства, каждый достал, что у него есть, взяли лекарства из общих (люди уезжают, а лекарства оставляют в общаке). Как выяснилось — никто не взял сосалок от кашля. Лично мне они помогают лучше всего. А вообще, медикаменты привозит каждый, потом уезжают, и все остается. У нас большой стол с огромной кучей лекарств.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

19 ноября проснулся в 8:40. Сообщили, что еду на передовую. Там в землянках просто каша из грязи. Ждем, когда повар приготовит обед. Хочется кушать. Сегодня на обед гречка с мясом. Сытно. Сопли, блин, достали. Платки уже не стираю, а просто выкидываю и беру новые тряпки, которые дают для чистки оружия. Сегодня весь день идет дождь. Как будем идти на передовую, не представляю. Есть дождевик хороший, но он не налезет на пуховик. Ночь будет мокрая. Да еще и в землянке грязь. Хотя, с другой стороны, бывает и хуже.

