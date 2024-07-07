Боец СВО из Челнов с позывным Опер: «Патриотизм у нас в крови»

Участник специальной военной операции из Набережных Челнов с позывным Опер около двух лет находится в зоне проведения и сейчас приехал в краткосрочный отпуск. Он отправился на СВО не дожидаясь повестки, по прибытию его сразу назначили командиром, так он выполнял боевые задачи в Чечне и Ингушетии.

По его словам, враги «действуют как террористы».

— Это намного тяжелее. Они прикрываются мирным населением. По этой причине мы и движемся медленнее, не так быстро, как хотелось бы. Приходится бить точечно, использовать пехоту. Наемники с других стран агрессивные, неадекватные, они приезжают туда, как на сафари, стреляют в мирных жителей, — рассказал боец.



Также он поведал и о других военных:

— Патриотизм у нас в крови, я так считаю. Я не скажу, что у нас ребята бесстрашные, то есть боимся мы все, у каждого есть страх. Но все мы преодолеваем этот страх и далее работаем, несмотря ни на что. Ребята все подготовленные, психологически устойчивые. У нас самые лучшие ребята. Самые-самые лучшие, которыми можно гордиться.