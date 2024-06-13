Альберт Бикмуллин, спасший в Юдино девочку, уходит на СВО

В феврале этого года Альберт Бикмуллин спас двух детей — неадекватный мужчина бросил из окна пятого этажа дочь, которой всего год и два месяца. Вслед за ней он пытался отправить и сына. Проезжавший мимо Бикмуллин поймал ее. После этого он поднялся к мужчине и забрал у него и сына.



Сейчас Альберт Бикмуллин отправляется в зону СВО. «Хочу Родину защищать. Просто хочу, чтобы поскорее закончилась спецоперация, хочу приблизить нашу победу, внести вклад», — сказал он, подписывая контракт.