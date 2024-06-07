Владимир Путин: с начала года российские войска освободили 47 населенных пунктов

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин заявил, что с начала года российские войска освободили 47 населенных пунктов, добавив что военные силы постепенно выдавливают противника из Донбасса и с других территорий, сообщает РИА «Новости».

Глава государства добавил, что у Генштаба есть план действий и он будет реализован. Владимир Путин резюмировал, что скорость является важным фактором, однако здоровье военных важнее.

Стоит подчеркнуть, что сегодня военные силы России освободили населенные пункты Парасковиевка и Уманское в Донецкой Народной Республике.