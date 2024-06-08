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Командир штурмового батальона Родимый: Радик Насыров награжден медалью «Воинская доблесть» II степени

09:37, 08.06.2024 Сюжет:  Дневник СВО

Командира штурмового батальона бойцы называют Родимый. Радик Насыров из Лениногорска вернулся на передовую после тяжелого ранения, решив не оставаться дома на полный курс реабилитации.

Радик Насыров — боевой офицер, выпускник Суворовского училища и Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища. Сразу после выхода на пенсию в связи с выслугой лет в 2011 году семья обосновалась в Лениногорске, откуда родом родители супруги. В этом городе Радик получил еще одно образование — помощника бурильщика — и начал работать вахтовым методом. С началом спецоперации отправился на передовую. Дома его остались ждать жена и четверо детей.

Месяц назад его вновь ранило. Родимый получил ожоги. Сейчас он проходит лечение. Это ранение было еще тяжелее первого, Радик попал в реанимацию, два дня военные хирурги боролись за жизнь. «Сказал мне: «Я живой, только был в реанимации. Меня только сейчас перевели в палату», — вспоминает супруга Анастасия.

За боевые заслуги Радик Насыров награжден медалью «Воинская доблесть» II степени.

После госпиталя со своей семьей он отправится в санаторий. Бойцу и его родным положены путевки от Минобороны РФ. Обслуживание в медицинских учреждениях проводится комплексно и бесплатно.

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов увеличил выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тысяч рублей, которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей. Размер единовременной выплаты при заключении контракта может доходить до 1 млн рублей с учетом мер поддержки городов, муниципалитетов и предприятий Татарстана. Такая возможность создана для тех, кто заключит контракт в первые два месяца лета.

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