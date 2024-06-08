Командир штурмового батальона Родимый: Радик Насыров награжден медалью «Воинская доблесть» II степени

Командира штурмового батальона бойцы называют Родимый. Радик Насыров из Лениногорска вернулся на передовую после тяжелого ранения, решив не оставаться дома на полный курс реабилитации.

Радик Насыров — боевой офицер, выпускник Суворовского училища и Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища. Сразу после выхода на пенсию в связи с выслугой лет в 2011 году семья обосновалась в Лениногорске, откуда родом родители супруги. В этом городе Радик получил еще одно образование — помощника бурильщика — и начал работать вахтовым методом. С началом спецоперации отправился на передовую. Дома его остались ждать жена и четверо детей.

Месяц назад его вновь ранило. Родимый получил ожоги. Сейчас он проходит лечение. Это ранение было еще тяжелее первого, Радик попал в реанимацию, два дня военные хирурги боролись за жизнь. «Сказал мне: «Я живой, только был в реанимации. Меня только сейчас перевели в палату», — вспоминает супруга Анастасия.

За боевые заслуги Радик Насыров награжден медалью «Воинская доблесть» II степени.

После госпиталя со своей семьей он отправится в санаторий. Бойцу и его родным положены путевки от Минобороны РФ. Обслуживание в медицинских учреждениях проводится комплексно и бесплатно.

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов увеличил выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тысяч рублей, которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей. Размер единовременной выплаты при заключении контракта может доходить до 1 млн рублей с учетом мер поддержки городов, муниципалитетов и предприятий Татарстана. Такая возможность создана для тех, кто заключит контракт в первые два месяца лета.

