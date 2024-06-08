«Кто, кроме нас, страну защитит?»: как строитель встал на защиту родины

Участник специальной военной операции Иван Хомяков с позывным Пермь — военнослужащий по контракту, с детства хотел стать военнослужащим. «В армию меня не взяли. Я расстроился, поскольку рос и воспитывался в патриотической семье. Бабушка, дедушка воевали», — пояснил военный. У Ивана бабушка была связистом и дошла до Кенигсберга, а дед был одним из первых десантников-инструкторов. После этого Иван работал по профессии — строителем. В Казань переехал за будущей супругой, поселились в Высокогорском районе в 2015 году.



Когда началась мобилизация, Иван решил пойти добровольцем — уехал в одно из добровольческих подразделений в ДНР. На передовую отправили после учений. Свою первую боевую задачу Иван помнит до мелочей. Нужно было взять высоту. Командир определил новобранцев в группу эвакуации. Иван с товарищем вытаскивали раненых. После окончания контракта Иван вернулся домой. Сейчас он работает по профессии и занимается творчеством, создал группу под названием «Добробат». Особенность коллектива в том, что в нем собрались участники спецоперации. Они поют песни о стране и родине, которые пишет сам Иван.

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов увеличил выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тысяч рублей, которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей. Размер единовременной выплаты при заключении контракта может доходить до 1 млн рублей с учетом мер поддержки городов, муниципалитетов и предприятий Татарстана. Такая возможность создана для тех, кто заключит контракт в первые два месяца лета.