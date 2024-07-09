«Это долг каждого мужчины — служить Родине»: житель Татарстана вместе с сыном ушел на СВО

В октябре 2023 года уроженец Новошешминского района Татарстана Закир, у которого четверо детей, пошел служить по контракту на СВО. За ним отправился и его старший сын Марат. С декабря оба находятся в зоне проведения специальной венной операции.

— Все знают мой характер: я решил, значит, иду до конца. Это долг каждого мужчины — служить Родине. Срочную службу в армии мне пройти не пришлось, значит, послужу ей сейчас! — рассказал Закир под позывным Риказ («найденный клад» — прим. ред.), который является пулеметчиком расчета «Утес».

Его сын Марат отслужил срочную службу на корабле «Самум» и сегодня служит на передовой под позывным Суетолог.

— Патриотами, как и героями, не рождаются. Наглядные примеры героев войны и труда, соотечественников, земляков, вставших на защиту свобод и интересов своей отчизны, — вот это идеальный подход к патриотическому воспитанию подрастающего поколения. К ним же относятся и те, кто не на словах, а на деле причастен к движению «СВОих не бросаем», — считает Закир Бекназарович.

В Татарстане продолжается набор на военную службу по контракту, формируется именной батальон «Батыр». Желающие вступить в его ряды могут заключить контракт с Минобороны и получить повышенную выплату от республики — до 1,5 млн рублей. Важно лишь успеть подписать документы до конца июля. Добровольцам полагаются крупные единовременные и ежемесячные выплаты, а также большой пакет мер поддержки для всей семьи. Подробнее о выплатах и льготах — в материале.