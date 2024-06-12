В День России у «Чаши» в Казани работает пункт отбора на службу по контракту

В День России, 12 июня, в Казани возле «Чаши» будет работать мобильный пункт отбора на контрактную службу.

Специалисты пункта отбора расскажут всем желающим об условиях заключения контракта, а также проведут консультации о должностях, местах будущей службы, о возрастных ограничениях, о льготах, гарантиях и денежных выплатах.

Там же горожане смогут посмотреть на макеты оружия, гранат, а также принять участие в сборке и разборке автомата.



Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов увеличил выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тысяч рублей, которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей. Размер единовременной выплаты при заключении контракта может доходить до 1 млн рублей с учетом мер поддержки городов, муниципалитетов и предприятий Татарстана. Такая возможность создана для тех, кто заключит контракт в первые два месяца лета.