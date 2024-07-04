«Своим трудом приближает нашу общую Победу»: мать бойца СВО наградили благодарственным письмом
Мать бойца специальной военной операции Олега Никитина наградили благодарственным письмом — его на имя главы Арского района Ильшата Нуриева направил командир взвода, в котором служит солдат.
Олег Никитин отправился в зону специальной военной операции в октябре минувшего года. Он участвовал в освобождении населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, в том числе Авдеевки. Бойца уже представили к государственным наградам.
— Прошу Вас проинформировать Никитину Анну Арсеньевну о том, что ее сын Никитин Олег Андреевич настоящий военнослужащий, который своим трудом приближает нашу общую Победу, — говорится в благодарственном письме.
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