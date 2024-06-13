Боец из Кукмора рассказал, как попал под атаку беспилотников

Боец СВО из Кукмора Рамиль ушел на СВО по собственному решению. «Его выбор приняла спокойно. Это же его решение. Я бы не смогла его переубедить, если уже сам все решил», — рассказывает мама бойца.

За время, пока он исполнял свой долг на передовой, один день был особенно важным — изменившим его жизнь. Он с другими бойцами попал под атаку беспилотников и получил множественные ранения.

«Коптер скинул первую гранату, ранил товарища. Я его перебинтовывать начал, у него пневмоторакс начался. Я его перебинтовал, и в этот момент прилетел еще один коптер и меня ранил», — вспоминает боец события того дня. «Граната задела почти все органы. Список ранений большой, проще сказать, что задето не было. У него характер стойкий. Если надо, значит надо», — вспоминает его мама Гульфиза.

Благодаря своим боевым товарищам смог выбраться с поля боя спустя 10 часов после ранения. Пережив три операции, прошел долгий период реабилитации.

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