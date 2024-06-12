Уроженец Ютазинского района РТ Рустам Султанов получил медаль «За храбрость»

Уроженец Яссы-Тугая Ютазинского района РТ Рустам Султанов в марте этого года подписал контракт и встал на защиту рубежей нашей Родины. За два месяца службы боец проявил доблесть при исполнении воинского долга в условиях, связанных с риском для жизни. Рустам Султанов награжден медалью «За храбрость» за мужество и героизм.

Медаль «За храбрость» вручается за мужество и героизм в ходе военных действий. Она была учреждена указом президента России 23 марта 2023 года и имеет две степени. На лицевой стороне медали изображен крест, похожий на крест ордена «За мужество». Медалью могут быть награждены как российские граждане, так и иностранцы (в том числе посмертно).



Во время одной из операций Рустам Султанов был назначен командиром эвакуационной группы. Он взял в плен противника и сообщил об этом в штаб. По приказу командования пленного доставил в расположение штаба вышестоящего руководства.

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов увеличил выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тысяч рублей, которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей. Размер единовременной выплаты при заключении контракта может доходить до 1 млн рублей с учетом мер поддержки городов, муниципалитетов и предприятий Татарстана. Такая возможность создана для тех, кто заключит контракт в первые два месяца лета.