Глава исполкома Кукморского района РТ Азат Гарифуллин: «Семьям военнослужащих мы оказываем особое внимание»

В Кукморском районе продолжается активная агитационная работа по призыву на контрактную службу. По словам руководителя исполнительного комитета Азата Гарифуллина, бойцы, заключившие контракт с Министерством обороны, получают всестороннюю поддержку:

— Семьям военнослужащих мы оказываем особое внимание. Приглашаем для участия в военно-патриотических мероприятиях, стараемся выполнять их просьбы. На сегодняшний день вместе с Министерством лесного хозяйства этим семьям предоставляем дрова. Для детей военнослужащих предоставляются путевки в лагеря.

Как рассказала руководитель территориально-общественного самоуправления «Магистральное» Диляра Нуриева, все подготовлены для работы с обращениями военнослужащих и членов их семей по разным вопросам:

— С первого дня начала спецоперации мы начали работу с гражданами. В военкомате нас ознакамливают с информацией, учат, как правильно донести это до населения. Постоянно обновляем буклеты, так как данные могут меняться. Их мы раздаем гражданам, попутно все объясняя. Проводим разъяснительные беседы.