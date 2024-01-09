Дневник СВО Расула Таспенова: «Выглядываю из блиндажа: а наши, как гуси, бегают на корточках до туалета»

Сто метров до хохлов, контуженные мыши, простуда в окопе. Часть 8-я

Фото: realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Солдатская баня: уши горят, а ноги мерзнут

10 ноября к нам на базу привезли ребят с точки, которую разбомбили. Они остались без вещей, а некоторые с легкими ранениями. Один спросил у командира — есть ли какие вещи на базе. А у нас тут только носки и трусы. Я предложил ему свое термобелье, которое мне выдали в Гудермесе. Я его даже не распаковывал и не планировал. У меня своего четыре комплекта есть, а ему нужнее. Боец обрадовался.

Сегодня доделываем баню. Утепляем. Те, кто не едет на передовую, работают по хозяйству. Сегодня мы работаем. Когда дела все сделаны, можно отдыхать. Повар готовит борщ. Уже 15.00, а он не готов, народ возмущается. Бывает, не дождемся повара, наедимся чем попало, а когда у него готово, аппетита уже и нет.

realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Повар приготовил борщ. Вкусно, я съел аж две тарелки. Потом подежурил два часа и помылся в бане. Зачастил я с баней. После того как мы утеплили ее, стало реально жарко, даже пропотел. Вернее, стоишь, уши горят, а ноги мерзнут.

Иногда даже видно, как хохлы из окопов выглядывают

11 ноября проснулся в 9.00. Спал крепко. Ночью погасла печка, и в бункере стало холодно. Не как в окопе, конечно, но все равно прохладно. Сегодня жена Марина сообщила, что можно пополнять мой номер телефона с банковской карты. До этого Луганская связь пополнялась исключительно через карточки-пополняшки (помните, раньше нужно было стирать слой и вводить номер? Вот так).

Сообщили, что едем на передовую. Позиция большая, поэтому едем 10 человек на пять дней. Это значит, что сегодня мы должны много спать и кушать. Повар приготовил гречку с мясом. Либо я голодный, либо пахло вкусно, но наложил себе большую тарелку с горкой и все съел. Кайф. Нужно полежать. Сейчас сказали, что у нас раненный. Ранили на той позиции, на которой я был в свой первый раз. Ребята выехали за ним. А там Турист, Север, Хаза и двое новеньких.

Что-то лежу и начало знобить. Измерил температуру — 37,4. Выпил парацетамол. Лежу. Должен оклематься. Возьму с собой таблетки. Едем, оказывается, девять человек (я, Шеф, Бахча, Близнец, Музыкант, Бишоп, Шоно, Физик, Татарин). Позиция на десять человек, но меняем только девятерых. Один наказан и его там пока оставляют. Кстати, это самая близкая к хохлам позиция. Отсюда до них 100 метров, иногда даже видно, как они из окопов выглядывают.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Выехали. Приехали, а от точки высадки до места дислокации идти около 5—6 км. На машине опасно, поэтому ходим пешком. Это самая дальняя позиция. Подошли почти к окопам, как Близнец подвернул ногу. Сняли с него рюкзак, помогли идти.

Я буряту прямо сказал, что он не отец волков, а пи***с конченный

Среди нас есть бурят Шоно. По его словам, слово Бурятия происходит от тюркского «отцы Волков» («буре» — волк, «ати» — отец). Он вечно всем рассказывает, что он отец волков, мол, приспособлен выживать в лесу, как дикий зверь. Так вот, подошли мы к первому блиндажу. Он двухместный, но Шоно толстый, а поэтому сказал, мол, разместится там в одиночку. Я предложил взять к себе Близнеца, потому что ему тяжело идти дальше с подвернутой ногой. Но он начал возмущаться, что блиндаж одноместный, вдвоем будет тесно. Тогда я предложил разместиться в двухместном блиндаже Близнецу и мне, а Шоно чтобы пошел к следующему. Теперь уже тот начал ругаться, отказался. Тогда я ему прямо сказал, что он не отец волков, а пи***с конченный. В итоге ребята разняли нас, и мы пошли дальше.

Нашли нам с Близнецом блиндаж. Кстати, это лучший блиндаж, который я видел за все время. Тут жил командир «Вагнеров» Астролог, но его ранило и он уехал. Разместились. Тут такая позиция, что выходить нельзя, простреливается все сильно. Мы когда подходили к блиндажу, по нам начали стрелять из пулемета, все резко легли на землю. Я упал с такой силой, что рюкзак меня чуть не раздавил, как гербарий. Дежурим по очереди постоянно по два человека. Мы с Близнецом с 22.00 до 2.00 ночи.

12 ноября проснулись в 10.00, разбудил Шеф. Попили чай. Близнец заварил бич-пакет, перемешанный с пюре. Парни предложили сходить за водой на ноль (место высадки). Я, естественно, согласился. В блиндаже приходится ходить скрюченным, в туалет тоже скрюченным на корточках, чтобы не привлекать внимания врага. В итоге мышцы ломит, хочется вытянуться. Поэтому с удовольствием пошел за водой. Тут расход примерно 1,5 литра на человека в день. У нас было пять полторашек, я принес еще 8 и паштет. Сходили без происшествий.

Мыши тут наглые — людей вообще не боятся. Может, контуженные

Я всегда брал с собой на передок спальный мешок, который нам выдали в Гудермесе. Но никогда его не доставал на передовой. Только на базе спал в нем. На передовой всегда было грязно, я боялся его испортить. Такой вот я человек. Стремление к чистоте не угасало во мне до последнего. Спал обычно в бушлате, ноги в берцах. Так вот, сегодня ночью решил достать спальный мешок и поспать в нем. Это что-то. Впервые ногам было не просто тепло, а жарко. Я снял обувь, надел шерстяные носки и по пояс залез в этот мешок. Кайф.

realnoevremya.ru/Расул Таспенов

13 ноября благодаря спальнику была самая теплая ночь на передовой. Все хорошо, только мыши замучили шуршать и пищать. Мыши тут наглые — людей вообще не боятся. Может, от взрывов контуженные.

Воюют в основном артиллерия и минометчики. Мы же сидим и смотрим, чтобы в нашу сторону не прошла живая сила. «Вагнера» рядом — они часто пробираются вплотную к врагу, минируют все возле хохлов. За все время моего контракта на соседних позициях всегда был отряд «Вагнеров» — заключенных.

Мы взяли с собой тушенку, но она в этот раз какая-то невкусная. Возможно, я просто зажрался... По соседству стоят «Вагнера», отряд из бывших заключенных, Близнец поменял нашу тушенку на их гречневую кашу в консервах. Позже они мне дали кашу из фасоли и мяса — четыре банки. Разогрели одну такую кашу и гречку. Съели на двоих — вкуснятина. Еще и соком запили. Все, кто брал с базы сок, выпили его в первый день. Мы продержались до второго. Дежурим снова до 2.00 ночи.

14 ноября проснулся в 8.00. В туалет охота капец как. А сейчас идет обстрел нашей позиции. Вылезти никак. В 8.23 на корточках добежал до отхожего места и так же бегом на корточках обратно. Разогрел фасоль с мясом из сухпайка «Вагнеров», который вчера выменяли. Так вкусно, и что они ее не любят — не понятно. Зато нашу тушенку уплетают за обе щеки. Приелось, скорее всего... Вот у лнровцев бы выменять сухпаек. Там у них даже варенье есть. Варенья я бы сейчас съел целую банку. Пофиг какого. Даже испорченного.

Лучше пусть болят суставы, чем быть с дыркой от пули

Сегодня «Вагнера» предупредили, что будут массированно обстреливать позиции хохлов из минометов и пулеметов. Попросили нас не высовываться, чтобы не попасть под огонь. Ночью возле нашего блиндажа мина взорвалась, и от этого крыша немного просела. Надеюсь, не обвалится. Мышцы и суставы ломит до боли от невозможности нормально вытянуться. Сейчас бы на турнике повисеть.

В блиндаже либо стою, ноги выпрямив, но спину согнув, либо на корточках спину выпрямляю. Спать в позе эмбриона тоже тяжело. Вытянуться — такая мелочь, а так этого не хватает. Сейчас ломит колени, шею и поясницу. Ладно ночью тепло — хоть одна радость. Эх, выйти бы сейчас на улицу, сделать зарядку, размяться. До нас парень так в туалет вышел и был подстрелен. Вот и думаю — лучше пусть болят суставы, чем быть с дыркой от пули. Рядом «Вагнера», норм ребята. Вечно копают и копают. Уходят в землю глубже и глубже. Так забавно наблюдать, выглядываю из блиндажа: а наши, как гуси, бегают на корточках до туалета.

15 ноября всю ночь знобило. Выпил таблетку парацетамола, стало легче. Ночью были заморозки. Мы не замерзли, но было не жарко, как в прошлые ночи. Утром дежурим с 4.00 до 6.00. С температурой лежать в холодном окопе сложно. Кашель начался, еще и сопли текут, как из ручья. Только укутаюсь в спальник, только начну засыпать, как хочется в туалет. На карачках приходится ползти по холоду, потом обратно.

Снится, будто Марине говорю — смотри, как удобно: ночью я с вами дома, а днем на войне

В обед обстрелы прекратились. Смог выйти из блиндажа, встал за толстым деревом и просто постоял. Стою и думаю — как мало нужно для счастья: просто вытянуться. А то поясница уже ноет от скрючиваний. Сегодня прошло 40,7% от контракта. Скоро экватор. Попил чай — ожил. И согрелся. Сегодня весь день заморозки. Как только начинаем замерзать — ставим чай. Горячий чай очень выручает. Нам «Вагнера» сообщили, что ночью они будут идти в наступление и будут мимо нас проходить. Попросили в них не стрелять. Ведь в темноте особо не разберешь, свой или чужой.

16 ноября — сегодня у нас ротация по графику. Надеюсь, будет, как и раньше, без задержек. Иначе суставы мои не выдержат. Спину либо отпустило, либо я уже свыкся с болью. Но колени ломит, это капец. Желание одно — постоять во весь рост. А лучше походить. У нас осталось еще много еды и воды. Осталась банка кукурузы. Она сладкая — очень хорошо заходит. Есть еще леденцы — в окопе все становится вкуснее. Хлеб и печенье убирали в рюкзак к Близнецу, так мыши залезли туда и все покусали.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Очень скучаю по семье. Спасает то, что в телефоне остались их фото и видео. Пересматриваю по несколько раз. Мобильную связь и GPS отключаем. Часто снится сон, что я бываю дома. Будто Марине говорю — смотри, как удобно: ночью я с вами дома, а днем на Украине, на войне. Это мы так из базы можем телепортироваться. Потом просыпаюсь, и становится очень грустно, что все это не по-настоящему.

Сейчас сообщили что выдвигаемся маленькими группами (я, Близнец и Физик — первые) на ноль для ротации. Пробежали открытый участок. На полпути Близнец понял, что выронил телефон. Возвращается. Мы с Физиком идем дальше. Пришли на ноль. Близнец дошел, телефон не нашел. Расстроился. Приехали на базу. Помоюсь завтра. Сил просто нет. Даже кушать не буду. Просто хочу лежать во весь рост. Близнец нашел свой телефон.

Продолжение следует