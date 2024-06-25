Боец из Буинска Айрат Сиразиев организовал дружеский турнир по хоккею

Айрат Сиразиев, приехав в отпуск из зоны СВО в родной Буинск, организовал дружеский турнир по хоккею. До специальной военной операции он работал тренером в ледовом дворце и тренировал юных хоккеистов. В одной команде с Айратом играл его отец Ренат. На турнир он также пригласил своих товарищей и воспитанников.

«Хотелось сыграть в хоккей, «зарядиться», — рассказывает он. — Очень скучаю по льду. Я уехал на СВО год и девять месяцев назад. Уже давно не выходил на лед. После благополучного возвращения думаю продолжить тренерскую работу, поэтому решил, что нужна разминка, да и с ребятами хотелось встретиться. Спасибо всем, эта игра подарила мне невероятную энергию и неописуемые эмоции.

Айрат Сиразиев уехал в зону СВО, когда в стране объявили частичную мобилизацию. Во время срочной службы он получил специальность связиста, поэтому его навыки оказались особо востребованными и на специальной военной операции.