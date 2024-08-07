В Татарстане запустили льготные госкредиты для компаний с участниками СВО

Фото: Анна Сейтумерова

Компании в Татарстане, чьи сотрудники отправились на СВО, могут получить кредиты под 1% годовых на сумму до 5 млн рублей. Это стало возможным благодаря новой мере господдержки, запущенной в республике.

По информации Минэкономики, компании, в которых на военную службу отправился хотя бы один сотрудник, могут рассчитывать на получение льготных кредитов и отсрочку платежей до полугода.

Напомним, что Минобороны России предложило ввести специальную справку, подтверждающую участие граждан в специальной военной операции (СВО), чтобы упростить получение мер поддержки и льгот.



Дарья Пузикова