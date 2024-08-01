В Татарстане продлили выплату в 100 тыс. рублей за привлечение на военную службу

Фото: Максим Платонов

В Татарстане продлили инициативу о выплатах в 100 тыс. рублей за привлечение кандидатов на военную службу по контракту.

Участвовать в программе могут все желающие, достигшие 18 лет. С рекрутером заключается договор гражданско-правового характера. Выплата производится за каждого рекомендованного кандидата, подписавшего контракт с Министерством обороны РФ.

В республике также продлили повышенную единовременную выплату контрактникам до 20 августа. Она составляет 1 млн 5 тыс. рублей.