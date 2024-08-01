Новости общества

19:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане продлили выплату в 100 тыс. рублей за привлечение на военную службу

12:07, 01.08.2024 Сюжет:  Дневник СВО
В Татарстане продлили выплату в 100 тыс. рублей за привлечение на военную службу
Фото: Максим Платонов

В Татарстане продлили инициативу о выплатах в 100 тыс. рублей за привлечение кандидатов на военную службу по контракту.

Участвовать в программе могут все желающие, достигшие 18 лет. С рекрутером заключается договор гражданско-правового характера. Выплата производится за каждого рекомендованного кандидата, подписавшего контракт с Министерством обороны РФ.

В республике также продлили повышенную единовременную выплату контрактникам до 20 августа. Она составляет 1 млн 5 тыс. рублей.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также