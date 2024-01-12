Дневник СВО Расула Таспенова: «Набрал на передовую конфет. В окопе часто хочется сладкого»

«Волшебное появление» чая на передке, умывание без воды. Часть 11-я

Фото: realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Расул Таспенов занимается спортом и бизнесом в сфере грузоперевозок в Казани. По выходным ходит с друзьями в баню. Он не был в армии — честно признается: бегал от военкомата. Но сразу решил, что пойдет служить, если начнется война. Осенью 2022 года полетел добровольцем по контракту через полк «Ахмат». Все три месяца, выполняя боевые задачи в зоне спецоперации, Расул вел личный дневник, фрагментами которого (за исключением секретной информации) он эксклюзивно поделился с читателями «Реального времени» в рамках цикла материалов.

Никогда не думал, что тереться мочалкой так приятно

25 ноября. Сегодня 51,7% от контракта. Спать на третьем ярусе шконок жарко. Спал с голым торсом. За все время с момента выезда из дома и до сегодняшнего дня я еще ни разу так не спал. Всегда как минимум в термобелье. А в эту ночь поспал, свежо. Было ощущение, что я воздух всасывал кожей. Настолько было свежо спать без одежды. Но ночью бывало прохладно, наверное забывали топить печку.

Проснулся в 8.00. Ночью кто-то во сне разговаривал. Я ведь иногда тоже болтаю, однажды мне сказали об этом. С утра позвонил жене Марине, вчера вечером по приезде с передовой до нее не дозвонился. Тут сеть перегружена, самое оптимальное — звонить до 16-17 часов вечера. Поговорили. Сходил помыл берцы, а то после передовой они больше похожи на кучу грязи. С 11.00 до 13.00 наша очередь мыться в бане. Ждем. Тело норм, а вот голова «жирнится». Может, вода такая. Даже после мытья на следующий день голова будто грязная.

realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Повар готовит рис с тушенкой. Вчера было то же самое, но с рыбой, и называлось ухой. Сходил помыться. Хорошо так стало. Никогда не думал, что тереться мочалкой так приятно. Покушал рис с тушенкой. Зима угостил меня кофе. Хорошо, жизнь в удовольствие. Чистый, сытый и в тепле. Посидел, поболтал с ребятами, решил подойти к повару, сказать спасибо за еду. Подошел к нему, а он готовит суп. Говорит, будет готово через 10 минут. Решил дождаться, чтобы поесть и потом пойти в бункер лежать и больше не выходить. Через 30 минут суп приготовили. Съел две тарелки, снова меня угостили кофе. Поговорил с Мариной полчаса (время пролетело быстро).

Отдал столько вещей, а мешок как был полный, так и остался полным

В 15.00 зашел в бункер, залез на свой третий ярус. Лежу, отдыхаю. Подошел Бахча, позвал на разговор. Нам предложили такой вариант: мы едем завтра на пять дней на плохую позицию (ее затапливает водой и обстреливают сильно), но зато потом поедем на самую хорошую позицию в Золоторевку на 14 дней. На той позиции живут в частных домах с печками, там сухо и стреляют мало. Все почти как на базе. Обычно бывает очередь из бойцов, желающих туда попасть. Я отказался. В 17.00 должен появиться интернет. Он у нас с 17.00 до 21.00 и очень медленный.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Прибрался в своих вещах, отдал Северу свою кепку (выдали в Гудермесе), отдал наколенники и налокотники (тоже гудермесовские), только не помню кому и как звали чувака. Странно — отдал столько вещей, а мешок как был полный, так и остался полным. Основные вещи храню в мешке и оставляю в бункере. С собой на передовую беру только трусы, носки запасные, шерстяные, запасное термобелье, прокладки (если ноги промокнут), теплую водолазку, если станет холодно, футболку (хотя футболку ни разу не надевал тут), основные медпрепараты, спальный мешок и пенку. Из дома забыл взять полотенце, в Лисичанске выдали маленькое вафельное, я его потерял где-то, в итоге полотенца нет. Вытираюсь как раз футболкой. Больше футболка ни для чего не пригождается, хотя взял я их три штуки.

Когда я собираюсь попить чай, всегда находится человек, который мне его дает

26 ноября проснулся в 8.45. Поговорил с Мариной. Попил чай. Нам сообщили, что сегодня едем на передовую. Быстро в этот раз что-то. Отдохнули не больше двух суток. Дембелей много уходит, а новых еще не привезли. Видимо, поэтому. Едем на сложную позицию, там стреляют сильно и блиндажи маленькие. Справимся. Там уже были, когда Близнец ногу подвернул.

Нужно много отдыхать до отъезда, спать и кушать. Спать уже надоело. Повар приготовил макароны с тушенкой. Вкусно, сытно. Тем, кто уезжает на передовую, выдали сигареты по четыре пачки. Хотел их выменять снова на «Сникерсы». Но шоколад не выдали никому. Наверное, кончился... Выменял в итоге свои сигареты у Зимы на пол-упаковки чая и пакет сгущенки. Кстати, заметил, что нам никогда не дают чай. То есть он бывает где-то у кого-то, но я его в раздаче никогда не видел. Но когда я собираюсь попить чай, всегда находится человек, который мне его дает. Возможно, привозят, его все разбирают, а я пропускаю этот момент. Сейчас у меня будет полпачки личного чая.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Набрал на передовую конфет. В окопе часто хочется сладкого. Нарезал бинт медицинский на маленькие тампоны. Беру с собой перекись водорода и утром этими тампонами с перекисью протираю лицо. Воду экономим, поэтому умываемся либо влажными салфетками (которые я берегу только на экстренные случаи), либо такими тампонами, смоченными перекисью. Бактерии убивает хорошо, и лицо чистое. Часто так не делаю, только поутру, чтобы не получить ожог на коже. Бинтов тут много, можно не экономить.

