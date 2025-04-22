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Депутат Госдумы от Татарстана отправил четыре фуры с гуманитарным грузом в Авдеевку

08:49, 22.04.2025 Сюжет:  Дневник СВО

Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон отправил в Авдеевку четыре фуры с гуманитарным грузом, в который вошли стройматериалы для бойцов 400-го гвардейского самоходного артиллерийского Трансильванского Краснознаменного, ордена Богдана Хмельницкого полка.

— О потребности в стройматериалах узнал из письма Ленара Баширова, который с первых дней СВО по собственной инициативе помогает фронту: собирает необходимое, отвозит на фронт, зачастую рискуя жизнью. Ленар — военный в прошлом, служил в милиции. Его сын Алексей пошел по его стопам: служил на Дальнем Востоке и Сахалине, работал в Росгвардии, а сегодня уже полтора года добровольцем на передовой, — написал депутат в телеграм-канале.

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