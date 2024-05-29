«Цели — идти дальше и дальше»: контрактник из Татарстана после возвращения с СВО открыл бизнес

Служивший в зоне СВО контрактник Артур Кабиров после возвращения с СВО вложил заработанные деньги в бизнес — сейчас он владелец кафе и шиномонтажа, где трудоустроил своих сослуживцев, также вернувшихся со службы по контракту.

Во время нахождения на СВО участвовал во взятии Бахмута, за что его наградили медалью «За отвагу».



Артур Кабиров рассказал, что его брат также является участником специальной военной операции, сейчас находится в отпуске.

— Цели — идти дальше и дальше, пробовать себя во всем, пока получается, — подчеркнул он.

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов увеличил выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тысяч рублей, которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей. Размер единовременной выплаты при заключении контракта может доходить до 1 млн рублей с учетом мер поддержки городов, муниципалитетов и предприятий Татарстана. Такая возможность создана для тех, кто заключит контракт в первые два месяца лета.

