Дневник СВО Расула Таспенова: «Если бы можно было раз в неделю видеться с семьей, остался бы тут хоть на год»

Будни на передовой: странный сухпаек «укропов», правила поведения под коптером. Часть 7-я

Фото: realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Расул Таспенов занимается спортом и бизнесом в сфере грузоперевозок в Казани. По выходным ходит с друзьями в баню. Он не был в армии — честно признается: бегал от военкомата. Но сразу решил, что пойдет служить, если начнется война. Осенью 2022 года полетел добровольцем по контракту через полк «Ахмат». Все три месяца, выполняя боевые задачи в зоне спецоперации, Расул вел личный дневник, фрагментами которого (за исключением секретной информации) он эксклюзивно поделился с читателями «Реального времени» в рамках цикла материалов.

Мы так и не стали стрелять, чтобы не выдать свою позицию

Кончилась вода, пошли с Хазой и «вагнерами» на нулевую точку (место высадки). Пришлось освободить рюкзак, чтобы поместилось больше воды. Обратно шли уже вдвоем. У Хазы оторвалась подошва от ботинка, и он одной ногой наступает на землю голым носком. Хорошие ботинки не надевает, говорит — жалко испортить. В них он планирует ехать домой. Кстати, в прошлую поездку у него была другая обувь, и она промокла. Беда у него с башмаками какая-то. Шли по горам, по склону. После дождя скользко, темно. Я шел первый. Хаза несколько раз переспрашивал, верно ли мы идем. Паникер. Дошли, легли спать. Дежурство с 19.00 до 7.00. Мы дежурим с 22.00 до 1.00 и с 4.00 до 7.00.

6 ноября проснулся после всех дежурств от холода в 11.00, пошел рыть окопы, чтобы согреться. Тут много небольших окопов, решили соединить их в одну сеть. Копал до 14 часов, Шеф сказал, чтобы я шел отдыхать для ночной смены. Только собрался уйти, как мимо пролетел вражеский коптер, и кто-то начал стрелять по нему (хотя нужно просто не шевелиться — там датчик движения стоит) и выдал свою позицию. Не знаем, кто начал стрелять. Тут ведь и «вагнера», и милиционеры ЛНР, и «Ахмат» (другая позиция) стоят. Всех нас вычислили, началась стрельба, минометы, а я, как дурак, когда шел рыть окопы, оставил автомат в землянке, где спим. И ведь теперь выйти из окопа за «Калашом» нереально. Шеф орет, что я не должен был его оставлять. Я знаю.

В итоге решил взять РПГ(его много валяется в окопе), чтобы хоть с чем-то быть. Прибежал Бахча, принес мой «Калаш». Шеф сказал, чтобы стреляли, только когда увидим противника, просто так не шмалять. В итоге: спереди минное поле, слева наши и ЛНР, справа «вагнера». Мы так и не стали стрелять, чтобы не выдать свою позицию. Огонь по нам длился около получаса, еще и коптер летал — сидели неподвижно, ноги отекли. Коптер, когда вычисляет, скидывает гранату. Так недавно ранило троих наших на этой позиции. Поэтому лучше не показываться ему. Наша задача — не пропускать живую силу. Ночью снова дежурства.

realnoevremya.ru/Расул Таспенов

По моей форме все поняли, что я не из их числа, и отвели к Зеленскому

7 ноября проснулся после смен в 9.00 (два часа спал только), холодно, капец. Ноги замерзли. Чтобы согреться, решил пойти покопать окопы. Хаза придумывает отмазки, чтобы не копать: зачем это надо, и так есть окопы, все равно мы завтра возвращаемся на базу. Я ему отвечаю, что это в нем говорит лень. Лень придумывает отмазки.

По нашим позициям начали стрелять из ПТУРа. Звук — будто по небу проехали на мотоцикле. От ударов земля дрожит и сильно пахнет порохом. Обычно из него стреляют по технике. Стреляли близко. Работала наша авиация в ответ. Зашел в землянку, а там как после землетрясения — все в пыли и камнях. Прибрался и лег спать. Когда ребята до нас рыли землянки, они дошли до слоя с мелом, поэтому стены все белые. И мы после сна тоже все в белилке.

Приснился сон, что на позиции никого нет наших, и я решил вернуться на базу. Заблудился и поехал на маршрутке. А приехал в итоге на Украину. По моей форме все поняли, что я не из их числа и отвели к Зеленскому. Он заставил копать огород (наверное, рыл окопы, и так на сон наложилось). Помню, долго думал, как сбежать, но не знал, куда бежать, даже направление верное не знал. Потом встретил чувака с нашим флагом/шевроном, но перевернутым, и понял, что это либо переговорщик, либо предатель. Он мне сказал, чтобы я бежал. И туда должны ударить ракетой. Я побежал через огород Зеленского, через заборы. Причем компаса не было даже, бежал не пойми куда. Так бежал, что проснулся запыхавшийся в ужасе. Такой вот сон. Очень скучаю по семье. Если бы можно было раз в неделю с ними видеться — остался бы тут хоть на год.

realnoevremya.ru/Расул Таспенов

У них в сухпаек входит еда, как у всех, а еще надувная женщина и вибраторы

8 ноября прошло 33% от контракта. Треть срока позади. Все хорошо, но как же блин холодно-то. В двух теплых носках и зимних берцах тепло, но когда спишь, не двигаешься — ноги мерзнут. Приходится периодически разминаться. Пошел спать после смен. Через час разбудил всех Шеф, сообщил, чтобы все были наготове. Поступило сообщение, что «укропы» стягивают силы и планируют через 10-15 минут на нас наступление.

Прождали 40 минут — так и не началось их наступление. Пошли дальше спать, Шеф дежурит. Проснулся в 10.30 от стрельбы. Поднялся к окопам, к нам зашли в гости «вагнера». Норм ребята. Жалко, у них вчера два «двухсотых» и три «трехсотых». Собираются усилить свои позиции и встать либо с нами в окопах, либо рядом в 30 метрах.

Это отряд бывших заключенных. У них в отряде есть чувак — убил за раз 14 «укропов». Сейчас он в госпитале с ранением. Рассказали, что хохлы под чем-то наркотическим встали и побежали просто в атаку по полю. А он их из пулемета расстрелял. Затрофеил их обмундирование. Потом в окопах врагов наши ребята нашли шприцы, траву и даже вибраторы. Неизвестно, что из этого придало им уверенность идти в наступление. У них в сухпаек входит еда, как у всех, а еще надувная женщина и вибраторы. Очень странный комплект...

Так быстро с обмундированием и рюкзаком я еще не бегал

Сегодня у нас ротация по графику. Вчера сообщили, что людей мало, и, возможно, мы останемся еще на пять дней. Ждем. Хочется помыться и погреться. Вспоминаю, как в бункере жарко. Пришел «лайнер» (элэнэровец), сообщил, что сегодня нас сменяют. Собрали вещи, вышли в 14.00, чтобы в темноте не идти. Дошли до другой позиции «Ахмата», оттуда пойдем в 17.00. Машина приедет в 17.45.

Поговорили с ребятами, которые на той позиции со вчерашнего дня. Они вышли на ротацию пять человек, а дошло их только четверо. Один в темноте потерялся. Хз куда. Второй день ищут, по рации спрашивают у «вагнеров» и у «лайнеров». Позже станет известно, что он новенький и впервые шел на передовую. В темноте прибился к отряду «вагнеров» и ушел с ними на их дальние позиции. Через два дня он вернулся к своим.

Пошли дальше на место высадки/посадки. Пока шли, нас вычислил вражеский коптер. Идти километр-полтора. По нам начали лупить из миномета. Так быстро с обмундированием и рюкзаком я еще не бегал. Три мины упали очень близко, от одной осколок попал в Хазу. Хорошо, что вскользь, и зацепил только одежду.

realnoevremya.ru/Расул Таспенов

Дошли, ждем КАМАЗ. Доехали до бункера — первым делом решил поесть. Старый повар 6 ноября дембельнулся, поэтому назначили нового. Он предложил покушать суп. Открываю казан, а там рисовая каша с тушенкой и с картошкой. Наверное, это был когда-то суп... Пофиг, накрошил туда соленых огурцов и съел, пока горячий. Сытым хорошо. Пошел помыться и постирать вещи. Сейчас вообще кайф. И лег спать в бункере. А тут еще и жара. Так много удовольствия для одного вечера. Это награда за те пять дней в окопе.



9 ноября проснулся в 8.40 и решил позвонить жене Марине, вчера ночью сеть была загружена и не смог позвонить. Выпил четыре кружки горячего чая с печеньем. Очень хочется чего-нибудь сладкого и вредного. Многие покупают энергетики. Тоже куплю, наверное. Ребята мотаются иногда в Лисичанск на рынок, через них закажу.

Продолжение следует.