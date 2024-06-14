Андрей Спиренков об отце, который служит на СВО: «Он — мой герой, уважаю его решение»

Бугульминец Андрей Спиренков после срочной службы в 2013 году заключил контракт с Минобороны. Дослужился до звания старшины, был командиром танка Т-80У и принимал участие в специальной военной операции. По окончании контракта награжден государственной наградой — медалью «За отвагу». Сейчас он работает в пункте отбора на военную службу по контракту первого разряда Казани, прикомандирован к военному комиссариату Бугульмы в должности инструктора.

— Проводим агитационно-информационные разъяснительные работы. Работаем и с семьями тех, кто заключил контракт, по выплатам, необходимым справкам, которые им нужны, — рассказал Андрей Спиренков о своей нынешней работе.

Его отец Евгений Спиренков в феврале 2024 года заключил контракт с Минобороны и в настоящее время находится в зоне спецоперации.

— За отца очень переживаю, все-таки человек в возрасте, 54 года. Но горжусь, он — мой герой, уважаю его решение, тем более он принял его, хорошо все обдумав. Мы с ним придерживаемся мнения, что как на роду написано, так и будет, никто не знает, сколько времени отмерено каждому. Отец сказал, что если что-то случится, то значит, так должно быть. И если суждено погибнуть, то лучше на защите Родины, чем по какой-нибудь глупости. Но, конечно, ждем его домой живым и невредимым. Он хоть и в возрасте, не жалуется, службой доволен, говорит, что все хорошо, — рассказал Андрей Спиренков.

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов увеличил выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тысяч рублей, которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей. Размер единовременной выплаты при заключении контракта может доходить до 1 млн рублей с учетом мер поддержки городов, муниципалитетов и предприятий Татарстана. Такая возможность создана для тех, кто заключит контракт в первые два месяца лета.