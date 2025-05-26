«Сделала ремонт, купила мебель»: сотрудница ИКМО Камполян признала кражу 3 млн с карты бойца СВО

Заинский суд отправил обвиняемую под домашний арест

Фото: Анна Сейтумерова

Обвинение в краже 3,5 млн рублей предъявили главному специалисту отдела наружной рекламы, информации, благоустройства и муниципального контроля исполкома поселка Камские Поляны Юлии Ольневой. По версии сотрудников МВД Татарстана, она помогала жителю Заинска заключить контракт с Минобороны, а после его ухода на СВО завладела деньгами с его карты. 46-летняя дама уже отправлена под домашний арест, уточнили «Реальному времени» в Заинском горсуде.

С заявлением в полицию о краже в суд обратился не сам владелец карты, а его соседка. С ее слов, ее сосед и друг Сергей ушел на СВО в сентябре 2024 года и время от времени выходил на связь, а в апреле попал в госпиталь с тяжелым ранением. После чего попросил ее оформить доверенность, чтобы от его имени получить выписки в банке по его счетам. Боец рассказывал — два счета ему открыли еще при подписании контракта в военкомате Нижнекамска, затем выдали и две карточки. Но одну из них он при сборах найти не смог, думал даже, что потерял.

При этом Сергей вспоминал — узнав о его желании подписать контракт с Минобороны в военкомате Нижнекамска, к нему из администрации Нижнекамского района в Заинск приезжали две женщины, которые потом сопровождали его на военно-врачебную комиссию, помогали с заполнением документов, вели до подписания контракта и оформления тех самых карт. Обещали даже помочь в выдаче нового водительского удостоверения взамен изъятого, правда, сделать это не удалось.

Следователь запросил для Ольневой домашний арест. Суд согласился. предоставлено пресс-службой Заинского горсуда

После отбытия на фронт в сентябре 2024-го, боец с этими помощницами связи не поддерживал. А вот его соседка в мае 2025-го наведалась в «Газпромбанк» и обнаружила — деньги с карты этого участника СВО утекают на неизвестный счет и обналичиваются через банкоматы в Набережных Челнах и Нижнекамске. Причем за семь месяцев отсутствия Сергея было снято примерно 3,5 млн рублей. Сообщив об этом владельцу карты, его приятельница написала заявление о преступлении в Заинский РОВД и просила найти неизвестного преступника.

21 мая в полиции возбудили дело о краже, а 23-го задержали в качестве подозреваемой Юлию Ольневу — сотрудницу исполкома рабочего поселка Камские Поляны Нижнекамского района Татарстана. Та, как выяснилось, уже знала, что ее ищут — успела сама связаться и с Сергеем, и с его соседкой — говорила, что деньги ей понадобились срочно — на операцию для ребенка, и она все вернет. Слезно просила забрать заявление из полиции. Боец ей поверил, его подруга в Заинске — нет. По ее мнению, чиновница рассчитывала, что в случае гибели участника СВО о деньгах никто не вспомнит.

Как выяснилось уже после задержания — никакую операцию для ребенка Ольнева не оплачивала. На допросе она рассказала свою версию событий — мол, помогала вместе с коллегой Сергею оформить военный контракт, а потом он оставил ей на хранение банковскую карту, сказал, что якобы своим родственникам не доверяет. Ольнева привязала карту к своему телефону, зашла через приложение — денег на счету не было. Потом пришел миллион, и она потратила его на личные нужды. Потом снимала и еще — всего на сумму свыше 1 млн рублей.

Обвиняемая уже возместила 500 тысяч рублей. предоставлено пресс-службой Заинского горсуда

«Похищенные деньги я потратила на ремонт своей квартиры, купила мебель, оплатила учебу ребенка в колледже. Остальные не помню, куда потратила... Раскаиваюсь», — призналась на допросе главный специалист отдела рекламы, информации, благоустройства и муниципального контроля исполкома Камполян, а также добровольно передала 500 тысяч рублей в счет погашения ущерба, пообещав возместить и остальное. Заметим, обвиняемая дама является дипломированным юристом.

24 мая в Заинском горсуде следователь Артур Шакиров просил о заключении обвиняемой в краже под домашний арест. На более суровой мере пресечения настаивать не стал, поскольку у женщины на иждивении — несовершеннолетний ребенок.

Помощник городского прокурора Лилия Рахимзянова ходатайство поддержала. Судья Рамиль Бикмиев, он же председатель Заинского горсуда, постановил — отправить Ольневу под домашний арест до 21 июля.

Доступ к своей карточке раненый боец из Заинска уже вернул.

Ирина Плотникова