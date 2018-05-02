Мусин Роберт Ренатович
Общая информация
Родился 16 апреля 1964 года в Казани
Образование:
Трудовая деятельность:
1985 — 1987 гг. — ревизор-инспектор в министерстве финансов РТ.
1987 — 1992 гг. — начальник планово-экономического отдела, заместитель генерального директора (1989) ТРПО «Татпошивобувь».
1993 — 1996 гг.— управляющий чековым инвестиционным фондом «Доверие», президент Национального Инвестиционного фонда РТ.
1996 — 1997 гг. — президент — председатель правления АИКБ «Татфондбанк».
1997 — 1998 гг. — первый заместитель министра финансов РТ.
1998 (март-июль) — председатель правления АКБ «АК БАРС» Банк.
1998 — 2002 гг.— министр финансов Республики Татарстан.
1998 — 2000 гг.— председатель совета директоров ОАО «Нижнекамскшина».
2002 — 2006 гг.— председатель совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим».
2002 — 2013 гг. — председатель совета директоров ОАО «АК БАРС» Банк.
С ноября 2010 по октябрь 2013 гг. — председатель правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
2013 — 2016 гг.— директор ООО «ТФБ Холдинг».
С декабря 2015 года — член совета директоров ПАО «Татфондбанк»
С марта по декабрь 2016 года — председатель правления ПАО «Татфондбанк».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Чернышевского, 43/2
- Телефон: (843) 291-99-99
- Email: tfb@tfb.ru
- Сайт: www.tfb.ru
Дата последнего обновления: 02.05.2018