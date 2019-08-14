В Казани стартовал процесс по делу экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина — фото

Фото: Ирина Плотникова

В Казани начался судебный процесс по делу экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина.

На заседание прибыли обманутые вкладчики вместе с новым лидером их движения Екатериной Косоуровой. Немало собралось и представителей прессы. Роберт Мусин также прибыл на рассмотрение дела.

Перед началом заседания у здания суда активисты продемонстрировали плакаты с претензиями в адрес обвиняемого.

Напомним, на заседании представители прокуратуры РТ намерены огласить обвинительное заключение и ходатайствовать о продлении домашнего ареста банкиру сроком на полгода.