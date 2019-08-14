В Казани стартовал процесс по делу экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина — фото
В Казани начался судебный процесс по делу экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина.
На заседание прибыли обманутые вкладчики вместе с новым лидером их движения Екатериной Косоуровой. Немало собралось и представителей прессы. Роберт Мусин также прибыл на рассмотрение дела.
Перед началом заседания у здания суда активисты продемонстрировали плакаты с претензиями в адрес обвиняемого.
Напомним, на заседании представители прокуратуры РТ намерены огласить обвинительное заключение и ходатайствовать о продлении домашнего ареста банкиру сроком на полгода.
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