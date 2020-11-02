Знаменитый бренд миллиардного предприятия Мусина ушел с торгов менее чем за 100 тысяч рублей

Татарстанский бренд ушел в Калининград

Как выяснило «Реальное время», конкурсный управляющий близкого к экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину ОАО «Обувная фабрика «Спартак» все же смог продать знаменитый товарный знак этой фабрики. Торги проводились по меньшей мере трижды, изначально товарный знак (вместе с двумя другими — брендом бюджетной обуви из искусственной кожи BON TON, которую шили в Китае, и так и не запустившимся брендом Poliar) оценили в 300 тысяч рублей. На четвертые торги (первые три были признаны несостоявшимися) товарный знак ушел за 91 тысячу рублей.

Покупателем стал некий предприниматель из Калининграда Виталий Ревизонский — он был единственным, кто заявился на эти торги. В Калининграде он ведет юридическую практику и специализируется на вопросах интеллектуальной собственности. За ним сейчас числится товарный знак «BIZNES.RU» (домен его персонального сайта) и еще три заявки на товарные знаки, среди которых — «Слуга народа» и «Котокафе». Ревизонский не стал отвечать на вопросы «Реального времени» о планах на товарный знак и причинах покупки.

Знак придется продлевать, при этом расширить его действие нельзя — а относится он исключительно к обуви. Фото kazanfirst.ru

Отметим, что долго действие этого товарного знака не продлится — срок действия исключительного права на него истекает уже 29 мая 2021-го. Потом знак придется продлевать, при этом расширить его действие нельзя — а относится он исключительно к обуви.

Сам знак представляет собой слово «Спартак», написанное красным цветом. Знаменитой «спартаковской» подковы он не содержит.

100-летняя история и миллиардные вложения

Фабрика «Спартак» имеет более чем 100-летнюю историю — создавалась она в Казани еще в 1916 году тремя фабрикантами Шабановым, Зобниным и Жулиным. Правда, после революции фабрика была национализирована, а чуть позже, в 1922 году, стала Казанским кожевенно-обувным комбинатом «Спартак». Можно сказать, что и самому бренду «Спартак» уже без малого 100 лет.

За всю историю фабрика переживала различные времена, однако к началу 2000-х «Спартак» стабильно входил в двадцатку крупнейших производителей обуви России. В 2000-е фабрика шила обувь не только в Казани, но и в нескольких других регионах России, а также размещала заказы в Китае и Турции. В 2016 году фабрика «Спартак» произвела 240 тыс. пар обуви на сумму 442,8 млн руб. Хотя уже в те годы чистая прибыль предприятия колебалась около нулевых значений.

После революции фабрика была национализирована, а чуть позже, в 1922 году, стала Казанским кожевенно-обувным комбинатом «Спартак». Фото: Нацмузей РТ

Только уставный капитал компании превышал миллиард рублей. В 2012 году фабрика почти полностью оказалась под контролем ее директора Райхата Гарипова — как раз в миллиард рублей она ему и обошлась.

Как уже было сказано выше, и до Гарипова, и в последующие годы обувная фабрика «Спартак» была близким к Мусину бизнесом — в частности, в состав учредителей входила центральная компания бизнес-империи Мусина, ООО «Новая нефтехимия», а ранее — связанные с «Татфондбанком» структуры. И вскоре после краха «Татфондбанка» банкротство ожидало и предприятие: сама фабрика заявила о намерении подать на банкротство еще в декабре 2016 года. Причиной этого на фабрике называли невозможность расплатиться по кредитам, так как деньги зависли в банках группы ТФБ. Долг предприятия тогда оценивался в 3 млрд рублей.

Вскоре после краха «Татфондбанка» банкротство ожидало и фабрику. Фото Максима Платонова

В октябре 2017 года на предприятии ввели наблюдение, конкурсное производство — в апреле 2018-го. Чуть раньше, в марте 2018-го, фабрика остановила производство. Тогда СМИ сообщали о поисках инвестора, который взялся бы за возрождение фабрики, но в итоге этого не произошло. В итоге имущество предприятия потихоньку уходит с торгов.

Кстати, в рамках банкротства выяснилось, что товарные знаки, в том числе тот же «Спартак», фабрике «Спартак» уже даже не принадлежат, а ушли в другую, связанную с Мусиным компанию УК «Шуз концепт» всего за 80 тысяч рублей. Однако конкурсному управляющему удалось добиться возврата этих активов в конкурсную массу через суд.

Александр Артемьев