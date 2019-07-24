Конкурсный управляющий «Аиды и Д» продал на торгах права требования к Роберту Мусину на 157 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Аида и Д» Сухроббек Басыров реализовал на торгах права требования к экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину номинальной стоимостью 157,3 млн рублей.

Согласно информации, размещенной в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, сумма продажи прав требований составила 7,5 млн рублей. Победителем торгов стал Александр Скуратов из Калининградской области.



Кроме того, были проданы еще два лота — права требования к ООО «Реал Истэйт» на 8,5 млн рублей и права требования к ООО «Парадигма» номинальной стоимостью 59 млн рублей. Первый лот был реализован за 25 тыс. рублей, второй — за 45 тыс. рублей. Победителем торгов стало ООО «Правоинвест» из Мурманской области.

Напомним, что ООО «Аида и Д», учрежденное женой Роберта Мусина, в марте 2017 года было признано банкротом.

Согласно данным расследования уголовного дела экс-банкира, в 2014 году «Аиде и Д» в «Татфондбанке» открыли кредитную линию на 133 млн рублей без залога и поручительства. Следствием установлено, что со счета заемщика деньги сразу уходили в мусинскую «Новую нефтехимию» как платеж по договору о выпуске векселей и банку уже не возвращались.

