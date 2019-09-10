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Процесс над экс-главой ТФБ переносят в самый большой зал Вахитовского суда Казани

12:20, 10.09.2019 Сюжет:  Банковский кризис в РТ 3
Процесс над экс-главой ТФБ переносят в самый большой зал Вахитовского суда Казани
Фото: "Реальное время"

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани огласили обвинение еще по четырем эпизодам дела о крахе «Татфондбанка» и роли экс-главы банка Роберта Мусина. Из-за аншлагов процесс будет переведен в самый большой зал суда, передает с заседания журналист «Реального времени».

С завтрашнего дня дело Мусина будут рассматривать в зале 410. Об этом сегодня сообщил председательствующий судья Наиль Камалетдинов, заявив об удовлетворении обращения одного из слушателей.

Народу на суд сегодня пришло не меньше чем в первый день. Сам банкир явился с небольшим опозданием.

На оглашение четырех эпизодов дела у гособвинителей ушло более двух часов. Речь шла о 133 млн рублей невозвратных кредитов «Аиды и Д», уводе в офшор кредита ОАО «Казанская сельхозтехника» на 256,9 млн рублей, часть которых осела в офшоре на счете семейной фирмы банкира BARG AG. А также о сделках в интересах «Бинбанка» с ущербом для ТФБ и кредиторов в 2,7 млрд рублей. Также подробно обвинение огласило истории вывода залога по кредиту 3,1 млрд рублей Банка России.

Далее прокуроры перешли к уголовным чтениям по последнему эпизоду с выводом перед крахом банка залогового имущества Госжилфонда, ПСО «Казань», «Зеленодольского завода им. Горького» и других компаний, вследствие чего банк, по версии обвинения, потерял право требования на сумму 27,5 млрд рублей.

Завтра суд намерен выяснить позицию обвиняемого по предъявленным эпизодам и начать допрос потерпевших представителей Банка России и АСВ.

Подробности заседания — в материале «Реального времени».

ПроисшествияБизнесФинансыБанкиЭкономика Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 10 сен
    В отношении Мусина Р. Р. Процесс будет длится годами? И из зала суда будет выпущен на свободу с чистой совестью? Что приготовила фемида правосудия? Мы Кредиторы первой очереди Татфондбанка и Интехбанка будем приходить на каждый процесс и следить за ходом процесса. И ждём от правосудия справедливости! Этот человек отнял у нас все что было, мы не собираемся прощать ему наши слезы, переживания, эти два года мы живём как в аду, в постоянной борьбе за наши украденные средства в банках!
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  • Анонимно 10 сен
    СК РТ очень ловко переквалифицировал вину ЕДИНСТВЕННОГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО Мусина со ст.159 ч.4 и ст.174.1 УК РФ на ст.201 и считает, что 53млрд было выведено из банка лишь в результате злоупотребления полномочиями всего навсего одного человека! Во как ! И это только 53 млрд из 120млрд ! А где остальные 67млрд? Сами испарились? А где остальные СООБЩНИКИ из числа НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ ?! Хватит уже дурачить людей!
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  • Анонимно 11 сен
    Расследование уголовного дела Мусина нельзя назвать расследованием! Это спектакль про то, как безнаказанно можно было вывести из Татфондбанка 120млрд и что якобы это сделал один только Мусин, а все топ-менеджеры банка якобы были только «добросовестно заблуждались»! И что якобы все эти деньги Мусин вбухал в высокорискованный бизнес! А где же тогда был и куда смотрел уполномоченный от ЦБ ? А члены кредитного комитета как одобряли выдачу заведомо невозвратных кредитов и чем занималась служба безопасности банка? Мусин в одиночку потрошил Татфондбанк? Все это вранье надоело уже!!!
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