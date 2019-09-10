Процесс над экс-главой ТФБ переносят в самый большой зал Вахитовского суда Казани

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани огласили обвинение еще по четырем эпизодам дела о крахе «Татфондбанка» и роли экс-главы банка Роберта Мусина. Из-за аншлагов процесс будет переведен в самый большой зал суда, передает с заседания журналист «Реального времени».



С завтрашнего дня дело Мусина будут рассматривать в зале 410. Об этом сегодня сообщил председательствующий судья Наиль Камалетдинов, заявив об удовлетворении обращения одного из слушателей.

Народу на суд сегодня пришло не меньше чем в первый день. Сам банкир явился с небольшим опозданием.

На оглашение четырех эпизодов дела у гособвинителей ушло более двух часов. Речь шла о 133 млн рублей невозвратных кредитов «Аиды и Д», уводе в офшор кредита ОАО «Казанская сельхозтехника» на 256,9 млн рублей, часть которых осела в офшоре на счете семейной фирмы банкира BARG AG. А также о сделках в интересах «Бинбанка» с ущербом для ТФБ и кредиторов в 2,7 млрд рублей. Также подробно обвинение огласило истории вывода залога по кредиту 3,1 млрд рублей Банка России.

Далее прокуроры перешли к уголовным чтениям по последнему эпизоду с выводом перед крахом банка залогового имущества Госжилфонда, ПСО «Казань», «Зеленодольского завода им. Горького» и других компаний, вследствие чего банк, по версии обвинения, потерял право требования на сумму 27,5 млрд рублей.

Завтра суд намерен выяснить позицию обвиняемого по предъявленным эпизодам и начать допрос потерпевших представителей Банка России и АСВ.

Подробности заседания — в материале «Реального времени».