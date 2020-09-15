Долг экс-главы ТФБ Роберта Мусина на 157 миллионов продали за рубль

Право требования к экс-банкиру за символическую цену выкупила близкая к банку компания, выросшая из коллекторской фирмы «Татфондбанка»

Фото: Максим Платонов

Финансовый управляющий Роберта Мусина Елена Рогожкина оспаривает сделку, в результате которой право требования к экс-банкиру на 157 млн рублей по договору цессии выкупила за один рубль близкая к структурам обанкротившегося банка компания — ООО «Редут». «Реальное время» разбиралось в том, какова перспектива этой сделки и зачем выросшая из отдела взыскания «Татфондбанка» фирма скупает долги бывшего шэфа и ТФБ.

Рубль — не деньги?

Финуправляющий банкрота Роберта Мусина — Елена Рогожкина оспаривает решение татарстанского арбитража — сделать компанию «Редут» правопреемником фирмы «Аида и Д». ООО «Редут» — выросла из службы взыскания при Татфондбанке. ООО «Аида и Д» — одна из аффилированных с Робертом Мусиным фирм, которую, как принято считать, он назвал в честь своей старшей дочери Аиды. В конце июля «Редут» подал заявление о процессуальном правопреемстве — о переходе права требования кредитора с «Аиды и Д» на себя.

Заявитель представил в суд доказательства уплаты по договору цессии, согласно которому начальная цена многомиллионного лота на торгах составляла 1 (один) рубль, а сумма задатка — 10 копеек. Финансовый управляющий Мусина — Елена Рогожкина возражала против правопреемства, ссылаясь на то, что задаток в 10 копеек не является 10% от суммы выставленного на торги лота, а именно прав требований на 157 млн рублей.



ООО «Редут» выросла из службы взыскания при «Татфондбанке». Фото Максима Платонова

Тем не менее суд, рассмотрев документы о купле-продаже ценных бумаг общей стоимостью 157 341 844,63 рубля и договор о передаче прав требования стоимостью 2,835 млн рублей, пришел к выводу, что сделка законна и заявление о процессуальном правопреемстве подлежит удовлетворению.

Без комментариев

Финуправляющий Роберта Мусина обжаловала определение Арбитражного суда РТ в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, и апелляционная жалоба была принята к рассмотрению. Рассмотрение пройдет в Самаре 22 сентября.

«Реальное время» обратилось к Елене Рожковой с просьбой прокомментировать свою позицию по апелляции, однако она заявила, что не дает комментариев для СМИ.

«Реальное время» также обратилось в ООО «Редут» с запросом: в чем смысл и выгода описанной выше сделки и в связи с чем данная компания активно скупает долги Роберта Мусина. Указанные в открытом доступе телефоны компании не отвечали, на сообщения в WhatsApp по номеру телефона, указанному на официальном сайте «Редута», компания также не ответила. По получении комментарий будет опубликован.

— Если вы спросите, возможна ли такая сделка, то я могу сказать — возможна, — прокомментировал факт продажи 157-миллионного долга за один рубль руководитель фирмы «Татюринформ» Марат Камалов. — Поскольку в отношении Мусина введена процедура личного банкротства, соответственно, я вполне допускаю, что это право требования продавалось, была проведена его независимая оценка, а в ходе торгов цена шла на понижение и в конечном счете упала до рубля. Если была процедура публичного предложения, право требования могли продать за любую цену.

«Редут» собирает мусинское «наследство»?

Впоследствии ООО «Редут» купило права требования к CRYSTAL PRODUCTION LTD в объеме 34,5 млн рублей, задолженность «ИнтехБанка» в сумме 9 млн рублей и «Татфондбанка» — в 3,1 млн рублей. Каждый лот ушел за 20 тыс. рублей.

А в 2018—2019 гг. ООО «Редут» купило более 1 000 га сельскохозяйственных земель в Зеленодольском районе Татарстана — в окрестностях поместья Роберта Мусина. Зачем бывшая коллекторская компания скупает эти земли (по оценке экспертов «Реального времени», по заниженной цене) — осталось тайной.

Бизнес, ведущий к убыткам

Как свидетельствует «Спарк-Интерфакс», ООО «Редут» с «уставником» в 10,5 млн рублей было зарегистрировано в марте 2017 года Ринатом Гаттаровым и апастовским ООО «М энд Р Консалтинг Групп». С февраля 2020 года бенефициаром компании является Айрат Садыков, а у владельца ООО «М энд Р Консалтинг Групп» Рената Валетова осталась символическая доля в 1 000 рублей. Айрат Садыков также владеет апастовским ООО «Меркурий» и казанским ООО «Новая рента», обе компании занимаются арендой и управлением недвижимостью, но в отличие от прибыльной «Новой ренты» ООО «Меркурий» закончило 2019 год с чистым убытком в 8,6 млн рублей.

ООО «Редут» также по итогам 2019 года оказалось в убытке, потеряв свыше 33,33 млн рублей при выручке от продажи свыше 652,8 млн. Гендиректор компании Ринат Гаттаров до 2018 года был совладельцем и основным бенефициаром казанского ООО «Бизнес-центр «9А», завершившего 2019 год с чистым убытком в 20,7 млн.