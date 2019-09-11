«Квалификацию я вижу по-другому»: экс-глава ТФБ признал вину в злоупотреблениях на 53 млрд рублей частично

Фото: "Реальное время"

В казанском суде завершили оглашение обвинений бывшему председателю правления «Татфондбанка» Роберту Мусину. Вину в злоупотреблениях полномочиями с ущербом 53 млрд рублей он признал частично, передает из суда журналист «Реального времени».

«Такие события имели место, но их квалификацию я вижу по-другому», — сообщил подсудимый Мусин и выразил готовность дать пояснения по обстоятельствам дела в процессе.

Оглашение фабулы по шести эпизодам дела растянулось на три дня. Сегодня Мусин пришел на заседание без опоздания, а в зале заседаний остались даже свободные места. В данный момент суд допрашивает представителя потерпевшего Банка России Эльдара Абдуллина.

Напомним, накануне суд принял решение о переносе процесса в самый большой зал Вахитовского суда, а обвинители рассказали о схемах и методах конспирации подсудимого.