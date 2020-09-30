Роберт Мусин встретит Новый год под домашним арестом

Экс-главе ТФБ и его имуществу продлили арест до 4 января 2021 года

Фото: Максим Платонов

Дожидаться окончания судебного разбирательства по уголовному делу и вердикта бенефициару группы ТФБ Роберту Мусину предстоит в родных стенах. Сегодня Вахитовский райсуд Казани продлил ему домашний арест до 4 января 2021 года. Ни сам подсудимый, ни его адвокат против этой меры не возражали. Точно так же, на трехмесячный срок, был пролонгирован и арест принадлежащего VIP-подсудимому и его родным, а также ближайшему окружению имущества. За исключением одного из акционеров «ИнтехБанка» Карима Ибрагимова — суд учел, что ранее попавшую под санкции недвижимость он приобрел задолго до описываемых в уголовном деле событий, в 2001—2008 годах.

«Не возражаю»: Роберт Мусин останется под домашний арестом

В ближайшие три месяца экс-глава ТФБ Роберт Мусин останется под домашним арестом. Сегодня на судебном заседании в Вахитовском райсуде Казани, где рассматривался вопрос о мере пресечения, гособвинитель Динар Чуркин сообщил, что ранее арест именитому подсудимому был продлен до 4 октября этого года (то есть истекает через считаные дни): к этой дате он составил уже 15 месяцев.

В настоящее время обстоятельства, в связи с которыми Мусин был помещен под домашний арест, не изменились. И причин, по которым бывший предправления ТФБ мог бы претендовать на более мягкую меру, тоже нет.

Сегодня Вахитовский райсуд Казани продлил Мусину домашний арест до 4 января 2021 года. Фото Максима Платонова

Представитель гособвинения подчеркнул, что, оставаясь на свободе, подсудимый может скрыться от суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказывать давление на свидетелей, среди которых есть люди, которые ранее находились в служебной зависимости от него. Он просил продлить срок на 3 месяца, до 4 января 2021 года, с сохранением ранее наложенных ограничений.

Судья Наиль Камалетдинов согласился с гособвинителем. Мусин обвиняется в совершении тяжких преступлений, поэтому оснований изменять меру на более мягкую суд, по его словам, не находит.

Есть необходимость арест на имущество продлить

Также под арестом останется и имущество экс-главы ТФБ и приближенных к нему, а также аффилированных с ТФБ лиц и компаний.

Гособвинитель из прокуратуры РТ Динар Чуркин напомнил, что на все движимое и недвижимое имущество, которое было обнаружено у экс-главы ТФБ, 31 декабря 2019 года был наложен арест. Также под санкции следствия попали денежные средства и имущество Аиды и Лидии Мусиных, множества бывших топ-менеджеров «Татфондбанка», а также ряда компаний: «ТФБ Девелопмента», «МР Холдинга», ООО «Артуг-Финанс», «ТФБ Стратегии», «ТФБ Финанса», «ТФБ Девелопмента», ГК «Триумф», «Креатив Инвеста», Barg AG.

К примеру, у экс-зампреда «Татфондбанка» Сергея Гаврилова оказались арестованы 15 счетов в федеральном банке, у Раиля Мингазетдинова (сына экс-президента ТФБ Ильдуса Мингазетдинова) — жилой дом, три квартиры, пара земельных участков, нежилые помещения и автомобиль Porsche Cayenne. Еще один автомобиль этой премиальной марки числится за ООО «ТФБ Финанс», у компании Barg AG — 160 швейцарских франков на счету в Deutsche Bank, у «Триумфа» — больше сотни земельных участков в деревне Обухово и несколько квартир на улице Баумана. 9, у «Артуг Финанса» под санкции попали ценные бумаги АО «Адонис» номинальной стоимостью свыше 11 млн рублей. По словам Чуркина, наложенный судом арест неоднократно продлевался.

По словам Чуркина (справа), «в целях исполнения приговора, гражданского иска, взыскания штрафов и иных конфискаций» есть необходимость арест на имущество продлить. Фото Максима Платонова

«Установлено, что преступления совершались путем взаимоотношений предправления банка с юрлицами, подконтрольными Мусину и членам его семьи, аффилированными лицами и лицами, входящими с ТФБ в одну группу лиц», — процитировал он обвинительное заключение.

Поэтому, по словам Чуркина, «в целях исполнения приговора, гражданского иска, взыскания штрафов и иных конфискаций» есть необходимость арест на имущество продлить. Он просил оставить эти меры в отношении имущества «физиков», а также юрлиц на 3 месяца. Включая имущество, принадлежащее одному из акционеров «ИнтехБанка» Кариму Ибрагимову: нежилое помещение в Лаишевском районе, квартиру в доме №7 на улице Ш. Усманова и еще одну квартиру — в доме №22 на улице Бондаренко. При этом гособвинитель напомнил, что эта мера не лишает собственника права пользоваться имуществом. Сам Роберт Ренатович оставил этот вопрос «на усмотрение суда».

А Ибрагимов, единственный из перечисленных явившийся на судебное заседание лично (кроме, разумеется, самого Мусина), заявил возражения. Так, он обратил внимание суда на то, что имущество было им приобретено «задолго до рассматриваемых событий и преступлений». К примеру, владельцем квартиры на улице Ш. Усманова, по его словам, он стал еще в 2001 году «по приватизации», на улице Бондаренко — в 2006 году, а нежилого помещения — в 2008-м. Выступавший также напомнил, что по уголовному делу Мусина не является подозреваемым: «Материальной ответственности за действия подсудимого не несу». В связи с этим он просил не продлевать арест.

Как отметил судья, есть основания полагать, что упомянутое «добро» было получено «в результате преступных действий». Фото Максима Платонова

В результате судья Наиль Камалетдинов снял санкции следствия с имущества Ибрагимова. А вот в отношении остальных (за исключением Белгородского, уже освобожденного) арест был пролонгирован на 3 месяца: до 4 января 2021 года. Как отметил судья, есть основания полагать, что упомянутое «добро» было получено «в результате преступных действий».

