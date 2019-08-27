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«ТФБ Актив» не смогла продать долги «Рубина»

17:57, 27.08.2019
«ТФБ Актив» не смогла продать долги «Рубина»
Фото: realnoevremya.ru

Обанкротившаяся компания «ТФБ Актив», входившая в империю Роберта Мусина, сообщила о результатах торгов по продаже имущества. Конкурсный управляющий не смог реализовать права требования к ФК «Рубин».

Казанский футбольный клуб должен 306 849 рублей, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве. Однако заявок на аукцион не поступало.

Напомним, что в Казани идет судебный процесс над главой «Татфондбанка». «Реальное время» публиковало репортаж с судебного заседания.

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