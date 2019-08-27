«ТФБ Актив» не смогла продать долги «Рубина»
Обанкротившаяся компания «ТФБ Актив», входившая в империю Роберта Мусина, сообщила о результатах торгов по продаже имущества. Конкурсный управляющий не смог реализовать права требования к ФК «Рубин».
Казанский футбольный клуб должен 306 849 рублей, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве. Однако заявок на аукцион не поступало.
Напомним, что в Казани идет судебный процесс над главой «Татфондбанка». «Реальное время» публиковало репортаж с судебного заседания.БизнесСпортФутбол Татарстан
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