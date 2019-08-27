«ТФБ Актив» не смогла продать долги «Рубина»

Обанкротившаяся компания «ТФБ Актив», входившая в империю Роберта Мусина, сообщила о результатах торгов по продаже имущества. Конкурсный управляющий не смог реализовать права требования к ФК «Рубин».

Казанский футбольный клуб должен 306 849 рублей, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве. Однако заявок на аукцион не поступало.

Напомним, что в Казани идет судебный процесс над главой «Татфондбанка». «Реальное время» публиковало репортаж с судебного заседания.