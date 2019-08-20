Долги мусинской «Новой электроники» оценили в 540 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Новая электроника» (одна из основных компаний группы DOMO Роберта Мусина) объявил о проведении торгов по продаже имущества компании. На аукцион выставлены права требования к ряду компаний общей стоимостью 539,5 млн рублей.

Единым лотом идет дебиторская задолженность ООО «Агава СК» и ООО «Комбинат питания», оцененная в 2,2 млн рублей.

Еще одним лотом выставлены права требования к семи компаниям на 537,3 млн рублей. Начальная цена составляет столько же, следует из сообщения в реестре сведений о банкротствах.

Заявки принимаются с 26 августа по 30 сентября.

Напомним, что «Новая электроника» и другие компании группы DOMO фигурируют в уголовном деле в отношении Роберта Мусина. По версии обвинения, по его распоряжению «Татфондбанк» выдавал кредиты этим компаниям в размере от 40 до 999 млн рублей.