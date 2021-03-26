С Роберта Мусина и Ко взыскали в копилку АСВ еще 77 миллионов

В Агентстве по страхованию вкладов уверены, что средства из «Татагропромбанка» выводились для финансирования «неформальной банковской группы» ТФБ

Фото: Максим Платонов

Роберта Мусина привлекли к ответственности по долгам очередного банка — теперь «Татагропромбанка» (ТАПБ), входившего в «империю ТФБ» до ее краха весной 2017 года. С Мусина и экс-главы ТАПБ взыскали 77 млн рублей убытка банка. В Центробанке уверены, что «Татагропромбанк» финансировал «неформальную банковскую группу» с «Татфондбанком» во главе. А в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) полагают, что ТАПБ предоставлял безнадежные кредиты и недвижимое имущество в залог «Татфондбанку», высасывая из него средства. АСВ еще в 2018 году потребовало взыскать с Мусина 21,5 млрд — до решения суда по делу «Татфондбанка», а год назад суд удовлетворил требования по субсидиарной ответственности Мусина и других лиц ТФБ на 141 млрд, которых впоследствии привлекли к такой же ответственности и по делу «Интехбанка» с долгами на 160 млрд.

За что с экс-главы «Татагропромбанка» и Роберта Мусина взыскали 77 млн рублей

С экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина и главы «Татагропромбанка» Алексея Федорова взыскано более 77 млн рублей по долгам «Татагропромбанка», признанного банкротом еще в мае 2017 года. Мусин с Федоровым контролировали «Татарстанский агропромышленный банк», впрочем, Федоров рулил «Татарстанским агропромышленным банком» в статусе врио председателя правления всего несколько месяцев, после того как 5 декабря 2016 года — перед крахом «Татфондбанка» — пост председателя оставил Айрат Хайдаров. Ранее Федоров был его замом. А Роберт Мусин входил в число конечных бенефициаров не только «Татагропромбанка», но и «Татфондбанка», с которым была связана эта кредитная организация.



В разгар банковского кризиса в Татарстане апреле 2017-го Центробанк лишил «Татагропромбанк» (ТАПБ) лицензии, в мае суд объявил о его банкротстве. А еще через 2 месяца Банк России направил в Следственный комитет и МВД первые заявления на возбуждение уголовных дел по шести статьям (включая растрату и мошенничество) по усматриваемым фактам «хищения имущества под видом выдачи кредитов юрлицам, вывода ликвидных активов и возможного преднамеренного банкротства».

ЦБ был уверен, что «Татагропромбанк» проводил операции, «направленные на финансирование кредитных организаций, входящих в неформальную банковскую группу, возглавляемую «Татфондбанком». Фото: Ирина Плотникова

В октябре 2017-го полиция не нашла криминала в присланных материалах. Следком же приобщил заявление регулятора к материалам уголовного дела главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. А сотрудники четвертого отдела Следкома по РТ заподозрили Федорова в злоупотреблении полномочиями по отчуждению ликвидного имущества банка и причинению ущерба банку в размере 43,7 млн рублей. Одновременно в сентябре 2019 года тот же Вахитовский суд Казани рассматривал уголовное дело главы «Татфондбанка» Роберта Мусина по шести эпизодам злоупотреблений с ущербом 53 млрд рублей. Правда, впоследствии эти обвинения были сняты, и ему предъявили лишь обвинение в злоупотреблении полномочиями, в результате которого банку был причинен ущерб.

ЦБ был уверен, что «Татагропромбанк» проводил операции, «направленные на финансирование кредитных организаций, входящих в неформальную банковскую группу, возглавляемую «Татфондбанком». Это же заявление фигурирует и в материалах дела по взысканию убытков банка с Мусина и Федорова. И именно «вследствие доформирования резервов по обязательствам «Татфондбанка» и «Интехбанка» в связи с отзывом у них лицензий на осуществление банковских операций капитал банка приобрел отрицательное значение».

Как ТАПБ выводил средства в «Татфондбанк»

Агентство по страхованию вкладов, выступая конкурсным управляющим «Татагропромбанка», в марте 2020 года направило заявление в Арбитражный суд РТ о привлечении к ответственности в форме возмещения убытков в общем размере 1,2 млрд рублей контролирующих этот банк лиц — Роберта Мусина, Айрата Хайдарова, Алексея Федорова, Люции Каримовой, Алины Баталовой (две последних входили в правление банка). В марте 2021 года суд удовлетворил эти требования лишь частично, признав доказанным лишь наличие основания для привлечения двух из перечисленных выше лиц. Производство по привлечению Роберта Мусина к субсидиарной ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами, но с Мусина и Федорова суд уже взыскал убытки на 77 млн рублей.

В марте 2021 года суд удовлетворил требования АСВ лишь частично. Фото: Максим Платонов

АСВ, сообщая об иске год назад, отмечало, что в ходе конкурсного производства было установлено, как руководители «Татагропромбанка» совершали действия по переводу денежных средств в «Татфондбанк», «Интехбанк», предоставляли им безнадежные кредиты, приобретали безнадежные права требования, предоставляли недвижимое имущество «Татагропромбанка» в залог «Татфондбанку» в качестве обеспечения исполнения обязательств по выданному кредиту технической организации. Кроме этого, Хайдаров и Федоров отвечали якобы за ненадлежащую организацию системы управления банком как лица, исполнявшие обязанности его единоличного исполнительного органа, а Мусин — «как лицо, имевшее фактическую возможность определять действия банка».

Год назад суд удовлетворил требования АСВ по ответственности Мусина и других лиц ТФБ на 141 млрд

В середине же марта этого года кассация подтвердила ответственность Мусина и еще семи лиц, входящих в правление «Татфондбанка», по его долгам. 11 марта 2021 года Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам рухнувшего в 2018 году ТФБ его бенефициара Роберта Мусина и еще семерых бывших топ-менеджеров банка. Речь идет о другом иске АСВ, уже как конкурсного управляющего «Татфондбанка», когда оно попросило привлечь к субсидиарной ответственности на сумму более 141 миллиарда рублей 11 физлиц из числа руководителей этого кредитного учреждения.

Суд первой инстанции в сентябре 2020 года удовлетворил требования АСВ тоже частично, и точно также производство в части определения размера субсидиарной ответственности того же Мусина суд приостановил до окончания расчетов с кредиторами. Между тем еще в январе 2020 года был наложен арест на 11 квартир этих ответчиков, 3 земельных участка, дачный дом и гараж, но суд отказался наложить арест на денежные средства ответчиков в размере около 45 миллиардов рублей. При этом напомним, что общий ущерб от действий Мусина, как установлено следствием, превышает 50 миллиардов рублей.

Агентство обвиняло Мусина в выводе активов банков путем кредитования фирм, связанных с ретейлером DOMO. Фото: Дамира Хайруллина

Впрочем, к субсидиарной ответственности по обязательствам банка на сумму 141,3 млрд рублей привлекли не десять, а восемь бывших топ-менеджеров банка, включая экс-председателя правления кредитной организации Роберта Мусина, взыскав тогда же с экс-члена правления ТФБ Розы Якушкиной в пользу «Татфондбанка» более 9,7 млрд рублей убытков. В рамках рассмотрения требований о субсидиарной ответственности суд также арестовал имущество топ-менеджеров банка на сумму в 96,7 млрд рублей.

АСВ еще в 2018 году потребовало взыскать с Мусина 21,5 млрд

ТФБ инициировало банкротство бывшего главы правления несколько лет назад, суд признал несостоятельность Мусина. В настоящее время идет формирование реестра его кредиторов и конкурсной массы — имущества, за счет продажи которого будут покрыты долги. Но интересно, что Агентство по страхованию вкладов еще до решения суда потребовало в октябре 2018 года лично с Роберта Мусина 21,5 млрд рублей. Столько ущерба, по тогдашней версии следствия по уголовному делу, бывший предправления нанес «Татфондбанку».

В реестр требований кредиторов по делу личного банкротства Мусина были включены требования ПАО «Татфондбанк», ПАО «ИнтехБанк» — то есть фактически требования АСВ. Агентство обвиняло Мусина в выводе активов банков путем кредитования фирм, связанных с ретейлером DOMO (признан банкротом в 2017 году), на 19 млрд рублей и выводе залогов из фирм, связанных с ГК «Сувар». Тогда выяснилось, что более двух третей кредитного портфеля ТФБ составляли кредиты, связанные с бизнесом Мусина, при этом основная часть заемщиков находилась в состоянии банкротства, отмечал ЦБ.

В 2018 году, к слову, Минфин РФ и Центробанк — после санации «Открытия» и «Бинбанка» — предложили расширить область материальной ответственности собственников банка.

Почти одновременно с ТФБ, «Интехбанк» был признан банкротом — его долги составили 160 млрд рублей. Фото: Максим Платонов

Мусина привлекли к субсидиарной ответственности и «Интехбанка» с долгами на 160 млрд

После решения АСВ, уже Елена Рогожкина, финансовый управляющий самого Мусина, потребовала привлечь к субсидиарной ответственности супругу должника Лидию Мусину. Основанием для возложения ответственности на жену банкрота стало «непредставление информации о залоговом имуществе и количестве ценных бумаг семьи». Рогожкина же добилась признания недействительным брачного контракта между Робертом и Лидией Мусиными, в котором значительная часть имущества была переписана на последнюю, при этом соглашение было заключено за несколько недель до признания прежнего депутата Госсовета Татарстана банкротом. Сам Мусин попытался опротестовать действия Рогожкиной, но суд отклонил его жалобу.

Уже к концу 2019 года АСВ подало иск к бывшим руководителям «Татфондбанка» на 141 млрд рублей, включая Роберта Мусина и 10 других бывших топ-менеджеров банка. В обосновании своих требований Агентство заявляло, что контролировавшие ТФБ лица «замещали рыночные активы банка на безнадежные, а также покупали неликвидные ценные бумаги и передавали ликвидные активы в доверительное управление организации, связанной с банком» и, несмотря на наличие соответствующих оснований, не пытались предупредить банкротство «Татфондбанка».

А в феврале 2020 года Агентство по страхованию вкладов направило заявление о привлечении экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина к субсидиарной ответственности из-за банкротства еще и «Интехбанка», в котором ЦБ ввел временную администрацию в 2016 году, а отозвал его лицензию в марте 2017 года. В апреле того же года, почти одновременно с ТФБ, «Интехбанк» был признан банкротом — его долги составили 160 млрд рублей.