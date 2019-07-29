Управляющий ООО «Аида и Д» получил 7,5 млн рублей за права требования к Роберту Мусину на 157 млн рублей
Конкурсный управляющий ООО «Аида и Д» отчитался о заключении договора купли-продажи прав требования компании к экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину на 157,3 млн рублей. Сумма сделки составила 7,5 млн рублей.
Покупателем стал некий Александр Скуратов из Калининграда, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.
Ранее «Реальное время» писало, что Скуратов стал победителем торгов «Аида и Д» по долгам Мусина. На тех же торгах удалось реализовать права требования к ООО «Реал Истэйт» и ООО «Парадигма».
Напомним, что ООО «Аида и Д», учрежденное женой Роберта Мусина в марте 2017 года, было признано банкротом.Бизнес Татарстан
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