«Деньги, которые предъявлены в качестве ущерба, возвращены в банк»

Защита экс-главы ТФБ Роберта Мусина зачитала материалы проверки Центробанка

Фото: Максим Платонов

В Вахитовском суде Казани сторона защиты экс-предправления «Татфондбанка» Роберта Мусина огласила письменные доказательства, собранные в ходе следствия. Акты проверки Центробанка, которые зачитывает адвокат Роберта Мусина — Алексей Клюкин, по его мнению, подтверждают, что предъявленный его клиенту ущерб в 53 млрд рублей возвращен обратно в банк. Подробнее — в материале «Реального времени».

Адвокату для доказательств достаточно месяца

Алексей Клюкин, адвокат экс-председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина, уже четвертое судебное заседание оглашает материалы уголовного дела, доказывая невиновность клиента. Обвинение зачитывало 400 с лишним из 517 томов письменных доказательств на протяжении пяти месяцев. Несколько дней назад очередь дошла и до защиты: она акцентирует внимание на тех моментах, которые помогут ей отстаивать свою точку зрения позже, в прениях.

В интересах подзащитного защитник экс-главы ТФБ озвучил акты проверок Центробанка — тех, что рабочая группа банка проводила с апреля по июль 2016 года.

— В частности проверкой установлено, что практически все денежные средства, которые в качестве ущерба предъявлены, возвращены обратно в банк, но под другим видом. На это мы хотим обратить внимание, — сообщил «Реальному времени» Алексей Клюкин.

Относительно сроков оглашения материалов дела стороной защиты Клюкин заявил, что не собирается отводить на это столько же времени, сколько потратило обвинение. Он надеется, что в феврале работа будет завершена.

В Вахитовском суде Казани сторона защиты экс-предправления «Татфондбанка» Роберта Мусина огласила письменные доказательства, собранные в ходе следствия. Фото: Максим Платонов

В зале заседаний Вахитовского суда было немноголюдно, пока сюда не пускают погорельцев ТФБ, которые обычно часто посещали судебные заседания по делу в качестве слушателей. Почти 2,5 часа солировал Алексей Клюкин. Он зачитывал финансовые показатели организаций — заемщиков «Татфондбанка», доказывая, что кредиты выдавались не «пустышкам», а компаниям, которые плохо или хорошо, но вели хозяйственную деятельность.

Заемщик с активной хоздеятельностью

Как сообщил адвокат Мусина, ООО СХП «Свияга» в Апастовском районе занималось растениеводством и животноводством с 2015 года, когда и стало клиентом «Татфондбанка». Предприятие приобретало сельхозтехнику, семена, корма, удобрения, защиту для растений. На 1 июля 2016 года задолженность организации по кредитным договорам составила более 417 млн рублей и была сертифицирована Банком России как третья категория качества при среднем финансовом положении и хорошем обслуживании долга. Поручителями «Свияги» выступили ООО «Агрофирма «Апас» и ОАО «Земельная корпорация-Лидер» на общую сумму свыше 621 млн рублей.

— Полученные средства по договорам перечислялись заемщиком на счета контрагентов и других кредитных организаций, использовались в хозяйственной деятельности на покупку средств защиты, ГСМ, минудобрений, комбикормов, выплату зарплаты. Ненадлежащее расходование средств не установлено, — констатировал Клюкин.

Наиболее крупные дебиторы «Свияги» — то есть должники «Казаньзернопродукт» и «Дрожжановский элеватор». Заемщик ведет активную деятельность.

Как сообщил адвокат Мусина, ООО СХП «Свияга» в Апастовском районе занималось растениеводством и животноводством с 2015 года, когда и стало клиентом «Татфондбанка». Фото: realnoevremya.ru

— Из операций по его счетам в банке и в других кредитных организациях. Анализ операций свидетельствует, что общая сумма поступлений, в том числе и по кредитам, составила 3,35 млрд рублей. Сюда входят поступления контрагентов на сумму 1,7 млрд рублей. ЗАО «Аавтотрейд» проводил расчеты за поставки зерна, сахарной свеклы, — привел выдержку из материалов следствия адвокат.



Он сообщил, что заемщик погашал проценты основного долга своевременно за счет выручки от реализаций продукции, субсидий бюджета и поступлений от контрагентов.

Обслуживание долга «Сувара» лучше, чем финансовое положение

Застройщика ЖК «Столичный» в Ново-Савиновском районе Казани, компанию «Сувар Девелопмент» с величиной капитала 740 млн рублей Алексей Клюкин назвал заемщиком «Татфондбанка», который входил в кредитный портфель. По словам адвоката, подконтрольные застройщику «Автомакияж» и «Сувар-отель» также входят в данный кредитный портфель. «Сувар Девелопмент» выступает генподрядчиком, а также дольщиком строительства 26 квартир общей стоимостью строительства 150 млн рублей. Взаимосвязь предприятия с банком не установлена, отметил спикер.

Основные обороты денежных средств компании проходили через расчетный счет в ТФБ, на 1 апреля 2016 года основные обязательства заемщика перед банком по 9 кредитным договорам составляют 788,7 млн рублей, которые расходовали на пополнение оборотных средств, а также на оплату договора на участие в долевом строительстве. Планировалось выплатить кредит в марте 2017 года. ЦБ поставил «среднюю» отметку финансовому положению «Сувар Девелопмент» при снижении основных средств и снижении долгосрочных финансовых вложений на 17% против аналогичного периода 2015 года, а также «хорошее обслуживание долга». При этом дебиторская задолженность компании в 2016-м была почти 1,8 млрд рублей, а за год дебетовый оборот превысил 5,7 млрд рублей. Среди должников «Сувара» его же поручители: «Сувар-отель» и «Автомакияж», чье финансовое положение оценили как «плохое». В качестве залога у компании значатся объекты и земли под ними.

Наиболее крупные дебиторы «Свияги» — то есть должники «Казаньзернопродукт» и «Дрожжановский элеватор». Фото: yandex.ru

Вопросы к залогу «Тандем-Д»

Еще один известный клиент ТФБ с 2005 года — инвестор, застройщик ООО «Тандем-Д». На 1 июля 2016 года его кредит составлял более 1,7 млрд рублей по 16 кредитным договорам на строительство жилых домов со сроками погашения от 2016 до 2020 года

«Денежные средства были направлены по целевым назначениям контрагентам. основной источник финансирования — долгосрочные обязательства дольщиков и долгосрочные займы… Однако с учетом несопоставимости объемов выручки заемщика с величиной заемных средств, начиная с 3 марта 2016 года финансовое положение ООО «Тандем-Д» оценено как плохое», — заметил защитник Мусина.

Тем не менее, нарушений в ссудной задолженности не отмечено и обслуживание основного долга оценивается как среднее. Правда, возникли некоторые вопросы с залогом, которым стали строящиеся многоквартирные дома с подземной парковкой третьего лица, ООО «Адара», как выяснилось, право собственности на эти объекты не зарегистрировано, что не соответствует критериям Центробанка, который отнес «Тандем-Д» к четвертой категории качества среди заемщиков.

Финансовое положение — «плохое»

У ООО «Торгбыт», занимавшегося торговлей бытовыми товарами, связь с ТФБ не установлена, отметил Клюкин. Это предприятие с 2013 года имело положительную кредитную историю. На 1 апреля 2016 года его обязательства по 12 кредитным договорам составили 1,4 млрд рублей на пополнение оборотных средств. Ссуду «Торгбыт» перечислял на расчетные счета постоянных контрагентов ООО «Бытовая электроника», «Армада», «Андан», «Электробытторг», «Межтранс» «Транстехника», которые являются клиентами банка. Кроме того, кредиты перечисляли компаниям «Умная электроника», «Техника плюс», «Фаворит», «Весна», «Гурман».

«Все транши через третьих лиц направлены на погашение основного долга. В основном входящие и исходящие остатки на счетах контрагентов были несущественными. Иные поступления отсутствовали или являлись поступлениями от постоянных контрагентов в суммах, сопоставимых с перечисляемыми, и в тот же день в тех же суммах перечислялись следующим контрагентам группы», — отметил адвокат.

У ООО «Торгбыт», занимавшегося торговлей бытовыми товарами, связь с ТФБ не установлена, отметил Клюкин. Фото: Максим Платонов

Он обратил внимание, что среди основных должников «Тогбыта» были ООО «Фирма «Техно», ООО «Актанта», ООО «Бытовая электроника», «Югра-Электроникс». Выручка на 1 января 2016 года у «Торгбыта» составила 2,8 млрд рублей, она получена от продажи бытовой техники и электроники. При этом по сравнению с предыдущим, 2015 годом, отмечено снижение выручки на 12%, а сумма процентов к уплате составила 149 млн рублей и превысила сумму прошлого года в связи с ростом кредитного портфеля компании и увеличения процентной ставки до 15 % годовых. Финансовое положение «Торгбыта» признано «плохим».

В 2016 году «Трэверс Компани», торговавшую бытовыми электротоварами, отнесли к четвертой категории качества заемщиков при среднем обслуживание долга и плохом финансовом положении. Задолженность компании по 21 кредитному договору составила 2,7 млрд рублей. Среди основных контрагентов предприятия были «Новая нефтехимия», «Активные технологии». Алексей Клюкин подробно зачитывал, перед какими организациями погашала задолженность «Трэверс Компани».

Изначально кредиты ООО «Умная электроника» (учредитель ООО «Актанта») предоставил «Ак Барс Банк», после чего эти обязательства выкупил «Татфондбанк». В 2016 году ссудная задолженность «Умной электроники» составила более 731 млн рублей, а дебиторская задолженность превысила 1,2 млрд рублей. Снижение выручки к 2016 году на 50% на фоне показателей 2014 года рабочая группа объясняет падением спроса на рынке бытовых товаров. ЦБ отнес заемщика к четвертой категории качества со средним обслуживанием дога при плохом финансовом положении.