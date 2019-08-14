Сегодня начнется процесс по делу экс-главы ТФБ Роберта Мусина
Сегодня, 14 августа, стартует процесс по делу бывшего главы правления «Татфондбанка» Роберта Мусина. Дело будет рассматривать Вахитовский районный суд.
Обвинительное заключение прокуратура утвердила еще в июле, в нем фигурируют шесть эпизодов злоупотребления полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Сумма ущерба по делу превышает 53 млрд рублей.
Дело насчитывает свыше 500 томов. Роберт Мусин частично признал вину.
«Реальное время» подробно писало о деле бывшего главы «Татфондбанка».
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