В Казани обвиняемый банкир Мусин настаивает на экономической экспертизе по своему делу

Фото: «Реальное время»

Ходатайство о проведении судебной бухгалтерской, экономической экспертизы заявил сегодня адвокат обвиняемого экс-главы «Татфондбанка» Алексей Клюкин. Подсудимый Роберт Мусин поддержал своего защитника, передает журналист «Реального времени» с заседания Вахитовского суда Казани.



По мнению защиты, ни один из участников уголовного процесса не обладает специальными познаниями, необходимыми для подсчета движения средств по счетам фигурирующих в деле компаний.

В суде было установлено, что задолженность группы компаний «ДОМО» образовалась задолго до 1 января 2013 года, напомнил Клюкин. Также установленным адвокат считает факт, что ранее выданные кредиты 17 компаниям сети бытовой электроники напрямую или через контрагентов неоднократно возвращались на корреспондентский счет банка. Преимущественно для погашения займов других юрлиц.

«Мы считаем, ущербом могут являться лишь те средства, что были безвозвратно списаны со счета», — отметил Клюкин.

Защитник обвиняемого просил суд поставить перед экспертами два десятка вопросов, в частности — «установить размер средств, возвращенных в «Татфондбанк» напрямую или через контрагентов», ранее полученных в том же банке по конкретным кредитным договорам компаний «Торгбыт», «Новая электроника», «Альнаир», «Урман», «Андан», «Метинвест» и т.д. В уголовном деле фигурирует задолженность данных компаний на сумму 18,5 млрд рублей на день отзыва лицензии у банка.

Кроме того, адвокат настаивает на экспертной оценке ущерба по двум эпизодам уголовного дела — с выдачей кредита 133 млн рублей аффилированной с Мусиным компании «Аида и Д» и кредитов на 253,7 млн рублей для «Казанской сельхозтехники» — деньги по факту перекочевали через кипрский офшор на счет в банка в Швейцарии.

Защитник надеется получить ответы на вопрос — мог ли невозврат денежных средств по данным договорам в отдельности и вместе повлечь тяжкие последствия для ТФБ в виде введения моратория на выдачу денежных средств, назначения временной администрации, отзыва лицензии и банкротства.

Клюкин предложил адресовать эти вопросы сотрудникам ФБУ «Средне-Волжский региональный центр судебной экспертизы».

Гособвинители по делу попросили у суда время для подготовки своей позиции по данному ходатайству. Представитель АСВ также не стал делиться своим мнением. На подготовку суд дал два дня.

На прошлом заседании представитель АСВ просил суд сократить размер гражданского иска по взысканию ущерба с обвиняемого в злоупотреблениях на 53 млрд рублей.