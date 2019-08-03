Суд над бывшим главой ТФБ Робертом Мусиным начнется 14 августа
Первое заседание суда над бывшим главой ТФБ Робертом Мусиным состоится 14 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Вахитовского районного суда.
Напомним, что обвинение прокуратура утвердила еще в июле, в нем фигурируют шесть эпизодов злоупотребления полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Сумма ущерба по делу превышает 53 млрд рублей. Дело насчитывает свыше 500 томов
При этом Роберт Мусин частично признал вину.
Подробнее о деталях обвинения бывшего главы «Татфондбанка» — в материале «Реального времени».
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