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Суд над бывшим главой ТФБ Робертом Мусиным начнется 14 августа

13:48, 03.08.2019 Сюжет:  Банковский кризис в РТ
Суд над бывшим главой ТФБ Робертом Мусиным начнется 14 августа
Фото: realnoevremya.ru

Первое заседание суда над бывшим главой ТФБ Робертом Мусиным состоится 14 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Вахитовского районного суда.

Напомним, что обвинение прокуратура утвердила еще в июле, в нем фигурируют шесть эпизодов злоупотребления полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Сумма ущерба по делу превышает 53 млрд рублей. Дело насчитывает свыше 500 томов

При этом Роберт Мусин частично признал вину.

Подробнее о деталях обвинения бывшего главы «Татфондбанка» — в материале «Реального времени».

ЭкономикаБанки
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