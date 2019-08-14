Мусина оставили под домашним арестом до января 2020 года

Экс-главу «Татфондбанка» Роберта Мусина оставили под домашним арестом до 4 января 2020 года. Соответствующее решение принял сегодня Вахитовский районный суд, удовлетворив таким образом ходатайство гособвинения.

Как передает корреспондент «Реального времени», заседание по рассмотрению дела Мусина проходит при большом количестве пострадавших вкладчиков ТФБ и прессы. На заседания также пришла бывшая лидер пострадавших вкладчиков банка Александра Юманова.

«Реальное время» также опубликовало первые фотографии с процесса по делу экс-главы «Татфондбанка».