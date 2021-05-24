Итоги дня: шлейф белорусской спецоперации, новый глава «Метроэлектротранса», контроль за IT-гигантами в России
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 24 мая.
- В Татарстане назначили нового директора МУП «Метроэлектротранс». Им стал Айдар Абдулхаков, занимавший до этого дня пост председателя Комитета по транспорту Казани.
- В мире продолжают обсуждать вчерашнюю экстренную посадку в Минске самолета Ryanair, на котором летел один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В США заявили, что сообщения о причастности к инциденту белорусских спецслужб вызывают обеспокоенность и требуют расследования, а в Эстонии попросили Международную федерацию хоккея рассмотреть вариант исключения сборной Белоруссии из числа участников чемпионата мира. В московском Кремле же ситуацию комментировать отказались, а глава МИД РФ Сергей Лавров лишь призывал не оценивать ситуацию поспешно.
- Глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что перечень подпадающих под действие законопроекта, обязывающего IT-гиганты открывать филиалы в России, попали соцсети Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, видеохостинги YouTube и Twitch, мессенджеры и почтовые сервисы WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail поисковики Google и Bing.com, провайдеры хостинга Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy. В список также вошли Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com и Wikipedia.org.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики проработать вопрос правил и порядка пользования самокатами. Это связано с участившимися случаями получения повреждений при езде на них, в том числе с тяжелыми травмами у детей, уточнила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. При этом в СМИ появилась информация, что в республике обсуждается возможность запрета передвижения на электросамокатах по городским улицам.
- Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что возращение регулятора к нейтральной денежно-кредитной политике приведет к росту ставок по банковским вкладам, они вновь «будут устойчиво покрывать инфляцию».
- Президент Татарстана встретился с родителями детей, погибших в результате атаки на казанскую гимназию №175. Он ответил на их вопросы и обсудил организацию всесторонней помощи семьям. По всем возникающим вопросам Минниханов определил ответственных за решение профильных министров. На встрече также присутствовали муфтий РТ и митрополит Казанский и Татарстанский.
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил разобраться с продажей овощей и фруктов с бортов грузовиков-ларьков. На торгующих из автомобилей в Роспотребнадзор РТ пожаловались местные жители. «Мы за уличную торговлю, но все должно быть цивилизованно», — заявил глава автограда, предписав выяснить, какую именно продукцию торговцы реализуют и есть ли на нее документы.
- Гидрометцентр Татарстана спрогнозировал окончание дождливой погоды и гроз к четвергу, однако в субботу, 29 мая, вновь ожидаются осадки. Максимальные дневные температуры в ближайшие дни будут составлять +26 градусов, на востоке завтра, 25 мая, будет до +28 градусов. Также с 25 по 31 мая в восточных районах РТ местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов — 5-го класса.
- Верховный суд РТ продлил арест трем фигурантам дела о трагедии в ТЦ «Адмирал» до 24 августа. Речь идет об экс-директоре ООО «Заря» Гусейне Гахраманове (осужден к 13 годам колонии общего режима), его заместителе и отце Гюльгусейне Наджафове (9,5 года) и втором заме Николае Каекине (7 лет строгого режима).
- Сегодня в Вахитовском райсуде Казани стартовали прения по делу бывшего министра финансов Татарстана и председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина. За 2,5 часа прокуроры прошлись по четырем из шести эпизодов злоупотребления полномочиями, но не добрались до финальной части — предлагаемого срока наказания. Как выяснило «Реальное время», с учетом зачета сроков в СИЗО и под домашним арестом Мусин уже отбыл 4 года и 8 месяцев, поэтому ниже этой планки наказание ему просить не будут.
- Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» дополнительно направит 970,27 млн рублей на расчеты с кредиторами первой очереди ПАО «Татфондбанк», чьи требования включены в реестр требований кредиторов. За счет этого процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди будет увеличен до 48,22% установленной суммы. Деньги получены от поступлений в конкурсную массу средств от реализации имущества банка и за счет претензионной и исковой работы по взысканию задолженности и добровольного погашения обязательств его должниками.
- Сегодня в Казани из-за сообщений о минировании эвакуировали несколько школ: №7, 8, 67, 71 и 161. Учеников и сотрудников из них вывели. На место выезжали кинологи. Сообщения о заложенных взрывных устройствах пришли на почту учебных заведений.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, запрещающий «освещение в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды». Основные его положения, распространяющиеся в том числе и на журналистов СМИ, вступят в силу через месяц после его официального опубликования.
- Роспотребнадзор опубликовал результаты исследования эффективности вакцины «ЭпиВакКорона». «95,8% вакцинируемых при установленном контакте с источником коронавирусной инфекции не заболели, что наглядно демонстрирует протективную активность вакцины», — говорится в докладе.
- Духовное управление мусульман России обратилось к Саудовской Аравии с просьбой разрешить привитым от COVID-19 «Спутником V» или любой другой российской вакциной мусульманам въезд на хадж. В апреле власти страны сделали условием для въезда паломников наличие прививки от коронавируса, одобренной ВОЗ.
- Роскомнадзор не исключил замедления трафика сервисов Google, так как он недостаточно фильтрует запрещенный в России контент, а именно не удаляет от 20 до 30% таких ссылок. Компании, которая по версии РКН является лидером по количеству неудаленной противоправной информации, дали сутки на то, чтобы ее удалить.
- Также стало известно, что Google 23 апреля подал к Роскомнадзору иск, в котором оспаривает требования ведомства по блокировке 12 ссылок на «противоправный контент» — видео в YouTube, которые РКН оценивает как призывы участвовать в несанкционированных акциях в январе 2021 года. В РНК заявили, что «все будет в судебном порядке».
- Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посчитал несодержательным выступление главы SpaceX и Tesla Илона Маска перед российскими студентами, заявив, что тот не сказал ничего нового. «Скорее, это был такой «эффект вау», когда все увидели заморского гостя неожиданно, очень популярного человека», — сказал он.
- В апреле на татарстанском рынке недвижимости установили новый рекорд: спрос на все виды объектов недвижимости по отношению к марту увеличился почти на 40%. На квартиры он вырос на 30%, индивидуальные жилые дома — на 38%, а земельные участки — на 50%. Всего за первые четыре месяца 2021 года Управление Росреестра по РТ зарегистрировало около 95 тысяч сделок с недвижимостью, в то время как в январе — апреле 2020 года — чуть более 30 тысяч.
- Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, которое возбудили против жительницы Казани, пинавшей свою дочь. Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
- В Казани прокуратура проведет проверку после того, как рабочего подняли в контейнере на высоту 18-го этажа около ТРК «Тандем». Надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности при производстве работ. При наличии оснований прокуратура примет соответствующие меры реагирования.
Татьяна ДеминаМусин Роберт РенатовичМагдеев Наиль ГамбаровичМинниханов Рустам НургалиевичАбдулхаков Айдар Камилевич
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