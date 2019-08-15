Суд над Мусиным: как профукать 18 миллиардов

В Казани оглашают обвинение главе «Татфондбанка», вкладчиков шокировали невозвратные кредиты для DОМО под 2—3 процента

Фото: Максим Платонов

Накануне обманутые вкладчики «Татфондбанка» попытались пересадить Роберта Мусина в «клетку», провели пикет у казанского суда и Госдумы и услышали фабулу первого из шести эпизодов обвинения. Сам обвиняемый на провокации не поддался, а его защитник предпринял первую попытку удаления «лишних» со знакового процесса. Детали — в материале «Реального времени».

Без галстука и эмоций



Безработный депутат Госсовета Татарстана Роберт Мусин пришел на свой суд в компании провожатого из УФСИН по РТ. Привычные на высоких должностях костюм и галстук остались, видимо, в прошлой жизни. Обошелся без лоска — серая футболка, спортивный костюм. Держался отстраненно, не реагируя на малоприятные слова в свой адрес.

У здания Вахитовского суда Казани подсудимого ждали вкладчики. Педагог Екатерина Шалагина ради встречи с ним приехала из Йошкар-Олы, говорит, ее семья хранила в ТФБ 8 млн рублей, а поскольку вклады были оформлены на одного человека, вернула лишь «стандарт» АСВ — 1,4 млн рублей. Завидев банкира, Екатерина развернула плакат:

«Мусин — один из немногих удащливых «страдает» под арестом в камере в 550 кв. м. Так и срок отсидит и при собственном имуществе останется: недвижимость, деньги в оффшорах, самолеты.... А республика поможет ему в этом, в противном случае слишком много громких фамилий сможет услышать страна» (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).

Казанская активистка из банковских «погорельцев» Сария Романова припасла лозунг о лишении обвиняемого депутатского мандата. Уже в зале суда она возмущалась тем, что он «даже не краснеет», и требовала освободить часть мест для слушателей, пересадив его за стекло — в пустой «аквариум» для арестованных. «У вас же процесс открытый. А как попасть-то к вам?!», «Все хотят посмотреть на этого вора!» — роптали собравшиеся в дверях зала. Несмотря на установку дополнительных скамеек, больше 40 человек рассадить не удалось.

Председательствующий судья Наиль Камалетдинов потребовал соблюдать тишину, сказал — «других залов» для этого дела не будет, но разрешил не закрывать дверь — чтобы оставшимся за бортом зала было слышно. Забегая вперед — публика начала уходить после первого часа слушаний, а к концу трехчасового заседания мест в зале хватало уже всем. В том числе двум лидерам «погорельцев» — главе Союза пострадавших клиентов ТФБ и «ИнтехБанка» Александре Юмановой и председателю НКО «Союз кредиторов банков-банкротов» Елене Косоуровой.

Защита переживает за тайны Мусина и лопнувшего банка

Ввиду дефицита мест сам подсудимый устроился на скамье защиты — от публики его прикрывали представитель УФСИН и адвокат Алексей Клюкин. За столом напротив устроились два гособвинителя из прокуратуры РТ — Руслан Губаев и Динар Чуркин. Официальный представитель потерпевшего АСВ Андрей Соколов и двое его коллег разместились в первом ряду, чуть опоздавшему представителю Центробанка РФ Ильдару Абдуллину выделили персональный стул.

На старте процесса прокурор Губаев попросил оставить Мусина под домашним арестом еще на полгода — до 4 января 2020-го. В отсутствие возражений защиты суд так и сделал. А вот адвокату банкира отказал.

За столом напротив устроились два гособвинителя из прокуратуры РТ — Руслан Губаев и Динар Чуркин

Алексей Клюкин просил после оглашения обвинения перевести процесс в закрытый от общественности режим, «поскольку материалы дела содержат личную, коммерческую, банковскую и, возможно, государственную тайну». Роберт Мусин ходатайство поддержал. Гособвинитель Губаев выступил против: «В настоящее время оснований не имеется». Ту же позицию заняли представители АСВ, ну а сотрудник ЦБ РФ оставил вопрос на усмотрение суда.

«Оставить без удовлетворения», постановил судья Камалетдинов со ссылкой: пока нет «достаточных сведений», что имеются препятствия гласности. И уточнил — ходатайство может быть заявлено повторно, при появлении той самой тайны.

Уже после заседания прокурор Руслан Губаев уточнил «Реальному времени» — возможно, в доказательствах защиты и появится та самая секретная составляющая. В доказательствах обвинения ее нет.

Миллиарды под 2 процента годовых

Обвинительное заключение прокуроры оглашали, сменяя друг друга, примерно через 50 минут. Прочитать без купюр предстояло 1 900 листов — почти семь томов уголовного дела. Вчера в деталях успели озвучить лишь один эпизод дела, правда, он занял почти половину обвинения. Речь шла о дармовых и невозвращенных кредитах на 18 млрд 545 млн рублей и непогашенных процентах по ним еще на 652 млн рублей.

По версии обвинения, проект ТФБ и Мусина по созданию торговой сети по продаже телевизоров, пылесосов и прочей техники не окупался и возвращать ранее полученные ООО «Бытовая электроника» кредиты было нечем. Поэтому гендиректор ООО Луиза Шигапова «привлекла для финансовых операций группу юрлиц, в том числе — ООО «Люксор», «Алнаир», «Бриг», «Весна», «Новая электроника», «Фаворит» и другие — далее группа компаний DOMO.

Вчера в деталях успели озвучить лишь один эпизод дела, правда, он занял почти половину обвинения. Речь шла о дармовых и невозвращенных кредитах на 18 млрд 545 млн рублей и непогашенных процентах по ним еще на 652 млн рублей

Как сообщил прокурор Губаев, Мусин контролировал банк, являясь и бенефициаром, и членом совета директоров, и председателем правления, и главой кредитного комитета. По данным прокуратуры, в 2013—2016 годах он давал устные указания своим замам — кредитовать эти фирмы, в итоге без реальной оценки финансового положения и в отсутствие «признаков реальной предпринимательской деятельности» оформлялись займы от 40 до 999 млн рублей. Полное перечисление сделок, по которым в банк не вернулись миллиарды заняло у обвинителей почти час!

Бдительные вкладчики в череде томительного перечисления уловили ссылку на фантастически выгодные условия. «Это удивительно, но кредиты на 100—200 млн рублей выдавались под 2—3 процента годовых», — впечатлилась услышанным Елена Косоурова.

В ходе предварительного следствия сотрудники четвертого отдела Следкома по РТ установили — полученные миллионы и миллиарды перетекали между группой компаний под видом взаиморасчетов и шли на погашение уже выданных кредитов. Так что «экономического смысла в операциях по технической уступке задолженности <...> не было».

Как обманывали Центробанк и вкладчиков

Гособвинение полагает — Мусин достоверно знал о неплатежеспособности «Бытовой электроники» и ГК «DOMO», понимал, что по просроченным кредитам нужно создавать резервы, но принимал меры лишь к сокрытию реального положения «Татфондбанка» перед регулятором. Банк искажал данные о финансовом положении проблемных заемщиков — называя «плохое» и «угрожающее негативными последствиями» положение «хорошим» либо «средним».

Проверка ЦБ РФ выявила — на 1 июля 2016-го объем недосозданных резервов ТФБ по возможным потерям составлял 12,7 млрд, а на 1 сентября того же года — уже 23,5 млрд рублей. Тогда как собственные средства кредитной организации составляли 29,4 млрд рублей, то есть для выполнения нормативов ЦБ требовалось пустить на создание резервов 80% оборотных средств.

В день старта процесса в Казани обманутые вкладчики ТФБ провели пикеты в Москве — у Госдумы и Следственного комитета РФ. Фото предоставлено вкладчиками

Действия обвиняемого обернулись отзывом лицензии и банкротством ТФБ. По мнению прокуроров, Мусин «осознавал общественную опасность своих действий, предвидел последствия... и желал их» — в общим, злоупотребил полномочиями.

Свое обвинение банкир слушал спокойно, время от времени сверял оглашенное со своим вариантом и что-то комментировал адвокату.

Перейти ко второму эпизоду дела прокуроры не успели — судья объявил перерыв до 10 сентября.

— Помимо того, что мы ждем справедливого наказания, очень хочется послушать всех высокопоставленных чиновников, которых назначил в «Татфондбанк» президент. В первую очередь я говорю о [Ильдаре] Халикове (экс-премьер Татарстана и экс-глава совета директоров ТФБ). Как свидетель он должен явиться. Вот и посмотрим, как работают наши суды — будут ли законы одинаковыми для всех, — поделилась после заседания председатель Союза кредиторов банков-банкротов Елена Косоурова.

«Мы будем приглашать всех», — обнадежил гособвинитель Руслан Губаев, но оговорился, что закон допускает и иной сценарий: «если человек умер, болеет и так далее».

В день старта процесса в Казани обманутые вкладчики ТФБ провели пикеты в Москве — у Госдумы и Следственного комитета РФ. В знак протеста против посадки на скамью подсудимых одного лишь Мусина и отказа от обвинений в мошенничестве.

1 / 37 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов