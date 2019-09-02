Рантье и владелец КРЦ «Родина» избавляется от офисов в «Казанском подворье»

На продажу выставлены помещения на Баумана, одно из которых занимает кофейня Skuratov Coffee

Казанский рантье Альберт Рахматуллин, на пару со структурами Роберта Мусина владеющий площадями в «Казанском подворье», избавляется от последних. На продажу выставили помещение с кофейней Skuratov Coffee и подвал под ней. Чем продиктовано решение о продаже, кого может заинтересовать место в знаковом объекте и с какими сложностями придется столкнуться новым хозяевам — в материале «Реального времени».

Здание продается, Skuratov остается

За 47,7 млн рублей продаются два помещения на Баумана, 9, в так называемом «Казанском подворье». Одно из них занимает кофейня Skuratov Coffee — фото с интерьерами заведения есть и в объявлении на «Авито». Общая площадь продаваемых помещений составляет 433,2 кв. м. В объявлении указывается, что помещение находится в историческом здании «после капитальной реконструкции».

В УК «Аренда-Сервис Казань», которое занимается продажей объекта, рассказали, что по сути продается готовый арендный бизнес. Skuratov Coffee останется сидеть на Баумана и после смены собственника, так как с арендатором в прошлом году был заключен договор сроком на пять лет.

Данную информацию подтвердили и сотрудники кофейни на Баумана, 9. Напомним, заведение входит в сеть Skuratov Coffee с центральным офисом в Омске. В Казани эти кофейни также работают на Пушкина, 5 и на Декабристов, 85.

— Продажа помещения нас никак не коснется. Все будет у нас хорошо. Мы знаем, что помещение здесь продается и открываются новые заведения. И стоимость аренды не повысят. Мы арендуем 217 квадратных метров — весь первый этаж, — пояснила сотрудница, представившаяся Эльвирой. Стоимость аренды в Skuratov Coffee называть не стали.

Что касается цены продажи, эксперты считают ее рыночной.

— В целом 110 тысяч рублей за квадратный метр — вполне адекватная цена для улицы Баумана. Необходимо соблюдать охранные обязательства по зданию, особенно это касается внешних стен. Также имеются охранные обязательства по кирпичному фундаменту. Здание разделено по лотам. Самое центровое помещение занимает кафе Skuratov, удобный вход, — прокомментировал заместитель генерального директора компании «А-девелопмент» Владимир Шайхиев.

Владелец «Родины» продает «Казанское подворье»

По данным выписки из ЕГРН, собственником помещения на первом этаже, где сейчас сидит Skuratov Coffee, является известный казанский рантье — Рахматуллин Альберт Шайхуллович. Он также известен как собственник ТРК «Родина» (владеет через ООО «Диво»). Напомним, здание на Баумана, 9 — это отреставрированная гостиница «Казань». Альберт Рахматуллин являлся одним из соинвесторов при ее восстановлении.

В частности, Рахматуллин до сих пор остается одним из учредителей ООО «Гостинично-торговый комплекс «Казань», которому гостиница была продана в 2006 году. Еще два соучредителя «ГТК «Казань» — Иниль Шаймуллин и Айрат Гилязов. Последний также является совладельцем компаний, связанных с «Адонисом». Другая компания Альберта Рахматуллина — «Града» — выступала проектантом «Казанского подворья».

«Реальное время» обратилось в КРЦ «Родина», чтобы связаться с Альбертом Рахматуллиным, но корреспондента нашего издания не соединили с ним. Наша редакция готова предоставить ему слово, чтобы самому пояснить мотивы продажи помещения.

Как сообщил «Реальному времени» директор агентства недвижимости «Флэт» Руслан Хабибрахманов, причин продажи может быть много: «Ограничения по использованию помещения, сложности в коммуникациях, обременения в виде того, что нужно привести фасад в определенное состояние, нехватка пешеходного трафика. С историческими зданиями довольно часто возникает ряд трудностей: нельзя просто так реконструировать, сделать фасад. Для этого необходимо пройти сложную череду согласований, где проще отказать, чем сделать поспешное решение».

По его словам, первый этаж, скорей всего, будет стоить 150 тысяч за квадрат, а подвальный — 70—80 тысяч, в среднем это дает 110 тысяч. «Рынок в любом случае дает свою оценку недвижимости: если покупатель найдется быстро, значит, цена нормальная, если объект «зависнет», значит, здесь имеются проблемы, — отмечает Руслан Хабибрахманов. — Если помещение окупается до 8 лет, то его никто продавать не будет. Если окупаемость будет больше 10 лет, то от такого объекта нужно избавляться и приобретать более интересные варианты. Для чего собственник продает? Возможно, он хочет вложить в более интересную коммерческую недвижимость либо у него нарисовался интересный проект и возникла потребность в деньгах».

Здание с нашумевшей историей

Напомним, другим соинвестором при восстановлении гостиницы «Казань» выступали структуры экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. В частности, здание на Баумана, 9 фигурировало в рамках дела о банкротстве одной из ключевых компаний империи Роберта Мусина — ООО «Новая нефтехимия».

Дело в том, что «Новая нефтехимия» внесла 3,76 тысячи квадратных метров офисных помещений в доме №9а по улице Баумана, в помещениях «Казанского подворья», в уставной капитал ООО «Девять А» в Арбитражном суде РТ конкурсный управляющий «Новой нефтехимии» Эдуард Киреев пытался оспорить эту сделку и так сформулировал цель этих действий — «вывод активов должника в процедуре наблюдения во избежание включения спорного имущества в конкурсную массу».

К слову, «Новая нефтехимия» по-прежнему остается основным владельцем ООО «Девять А» — ей принадлежит доля в 348,66 миллиона рублей. По данным «Спарк Интерфакс», в апреле 2019 года в составе учредителей ООО «Девять А» появилось ООО «Редут» — преемник коллекторской фирмы «Татфондбанка» «Служба взыскания «Редут». Напомним, в этом году «Редут» «засветился», выкупив более тысячи га в Зеленодольском районе, у Больших Ключей.

Участники рынка говорят о том, что одним из соинвесторов при восстановлении гостиницы «Казань» выступала известная девелоперская компания, которая после реорганизации получила название «#Суварстроит». Хотя ранее в компании подчеркивали, что «Сувар» выступал при реконструкции исторического здания лишь в роли подрядчика. Тем не менее по адресу Баумана, 9а, то есть в части здания, выходящей на Профсоюзную, располагается отдел продаж ООО «#Суварстроит».