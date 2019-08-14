Защита Мусина попросила перевести процесс по его делу в закрытый режим

Защита экс-главы ТФБ Роберта Мусина сегодня ходатайствовала о переводе процесса по его делу в закрытый режим, передает корреспондент «Реального времени» из зала суда.

Адвокат подсудимого Алексей Клюкин заявил, что материалы дела содержат личную, коммерческую, банковскую, а возможно, и государственную тайны. Мусин ходатайство поддержал. Представитель АСВ и прокуроры были против. Представитель Центробанка оставил вопрос на усмотрение суда.

В итоге председательствующий судья Наиль Камалетдинов постановил: на данной стадии оснований закрывать процесс нет.

Сейчас в суде идет оглашение обвинительного заключения.