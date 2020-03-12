Равиль Зиганшин: «Я положился на порядочность Мусина»

Как и в арбитраже в уголовном деле «Татфондбанка» глава ПСО «Казань» настаивает, что его подписи подделали

Фото: Екатерина Аблаева

На очередном заседании в Вахитовском суде Казани в рамках уголовного дела «Татфондбанка» накануне заслушали показания свидетелей, среди которых был и глава ПСО «Казань» Равиль Зиганшин. Застройщик утверждал, что не давал указаний на заключение ряда сделок между его компанией и ТФБ. И заявлял, что на некоторых договорах его подпись подделана. Подробнее — в материале «Реального времени».

Доверял давнему знакомому

«Их вызывают, они не приходят. Назначали бы побольше свидетелей сразу. Штрафовали бы их, тогда бы приходили», — возмущались потерпевшие вкладчики «Татфондбанка» перед началом заседания. На суд не явились генеральный директор ПСО «Казань» Равиль Зиганшин, а также две бывших сотрудницы банка Виктория Тимофеева и Ильзира Махмудова. Чтобы не терять время, следствие обратилось к их прошлым показаниям.

— С Мусиным знаком более 20 лет, был в приятельских отношениях. Кроме того, ПСО «Казань» имело расчетные и депозитные счета в «Татфондбанке», на которых хранилось около 1 млрд рублей к моменту краха банка, — зачитывал гособвинитель показания Равиля Зиганшина 2018 года. — Относительно договоров поручительства и договоров залога, якобы заключенных между ООО ПСО «Казань» и ООО «Грит Плюс», а также ООО ПСО «Казань» и ООО «Ягодинская слобода» могу сказать, что в мае — июне 2016 года Мусин обратился ко мне с просьбой подписать документы для «Татфондбанка», связанные с улучшением отчетности банка. Других подробностей Мусин не говорил.

Доверяя давнему знакомому, Зиганшин откликнулся на его предложение. Он сообщил о разговоре с руководителем ТФБ финансовому директору ПСО «Казань» Айгуль Галиахметовой.

«Их вызывают, они не приходят. Назначали бы побольше свидетелей сразу. Штрафовали бы их, тогда бы приходили», — возмущались потерпевшие вкладчики «Татфондбанка» перед началом заседания

— После этого Галиахметова, которая часто бывала в банке по вопросам обслуживания расчетных счетов и депозитов ПСО, передала мне какие-то документы, суть их я не читал. Из них следовало, что между нашей компанией и «Татфондбанком» заключалась какая-то сделка, которая сразу же расторгается. Я заметил, что на документах не были проставлены число и месяц подписания, при этом был напечатан год — 2016-й. Даты подписания документов я не заполнял, положившись на порядочность Мусина и посчитав, что он сам проконтролирует этот вопрос, — следовало из допроса руководителя ПСО.

О взаимоотношениях его компании с «Ягодинской слободой» и «Грит плюс» Зиганшин ничего мог сказать. Он отметил, что в судебных процессах в Арбитражном суде РТ по искам Агентства страхования вкладов в деле ПСО «Казань», связанном с банкротством ТФБ, помимо вышеуказанных компаний, «фигурируют еще несколько юридических лиц, по обязательствам которых ПСО якобы предоставило банку поручительство: ООО «Урман», ООО «Траверз Компани», ООО «Инвестиционные активы».

— В данных судебных процессах юристы ПСО «Казань», по согласованию со мной, заверили, что договоры поручительства, соглашения расторжения с указанными компаниями не подписывались мною. В ходе судебных заседаний мы требовали предоставить суд оригиналы этих договоров, однако в предоставлении нам отказано, — констатировал свидетель.

В Арбитражный суд РТ представлены результаты почерковедческой экспертизы по уголовному делу, связанному с договорами ПСО по обязательствам ООО «Ягодная слобода». Фото Романа Хасаева

Зиганшин требует новой почерковедческой экспертизы

В Арбитражный суд РТ представлены результаты почерковедческой экспертизы по уголовному делу, связанному с договорами ПСО по обязательствам ООО «Ягодная слобода». Зиганшин не согласен с выводами эксперта о том, что часть документов подписана им:

— Мне не были представлены на изучение данные документы, у меня не отбирались экспериментальные образцы моей подписи и соответственно они не предоставлялись экспертам.

Руководитель ПСО попросил следствие предоставить ему подлинники всех имеющихся документов по взаимоотношениям компании с предприятиями «Ягодинская слобода», «Грит плюс», «Урман», «Траверз компани» и «Инвестиционные активы», а также провести новую судебную экспертизу в другом учреждении.

Зиганшин перечислил договоры между «Татфондбанком» и ПСО «Казань», подпись в которых похожа на его. Глава строительной империи допускает, что подпись была выполнена «с подражанием» — в отдельных случаях сказать с уверенностью, что визировал документы сам, он не может. Руководитель ПСО назвал еще целый ряд документов, которые подписаны от его имени, но не им — кто это сделал, Зиганшин не знает. Кроме того, часть документов подписана Галиахметовой, на что ее руководитель указание не давал, по его утверждению.

Вели дела, знакомы не были

Имущество ПСО стало залогом, в том числе по обязательствам ООО «ТДК-Актив». Во время заседания привели протокол допроса от 29 августа 2014 года Виктории Тимофеевой, которая на тот момент была директором департамента корпоративного бизнеса ТФБ. Она пояснила, что кредитные договоры подписывала последней, в соответствии с определенным порядком и после подготовки необходимого перечня документов. Тимофеева ответила, что не знала директора «ТДК-Актив» Газизуллина и не была осведомлена о роде деятельности компании. При этом свидетельница не исключила, что «об этом докладывала кредитная комиссия, с которой обсуждается много повесток».



Во время заседания привели протокол допроса от 29 августа 2014 года Виктории Тимофеевой, которая на тот момент была директором департамента корпоративного бизнеса ТФБ

В должностные обязанности старшего специалиста отдела кредитования стратегических клиентов департамента крупного бизнеса и проектного финансирования ТФБ Ильзиры Махмудовой входила подготовка документов на кредитный комитет, составление кредитных договоров, анализ хозяйственной деятельности клиентов, контроль за выполнением кредитных договоров. Все указания она получала от своих непосредственных руководителей Ирины Деминой и Регины Латыповой.

Махмудова обслуживала девять фирм, среди которых ООО «Бриг», ООО «Медресурс», ООО «Регион», ООО «ТрансТехно», ООО «ТДК «Адонис», ООО «Швейная фабрика «Адонис». По ее словам, просрочки процентов более 30 дней не возникало до конца 2016 года, после чего они все же начались. Кроме того, свидетельница подчеркнула, что бухгалтерией компаний «Бриг», «Медресурс», «Регион», «ТрансТехно» занималась аутсорсинговая компания ООО «Глобал консалтинг» (одно из немногочисленных подразделений ГК «DOMO», которые вели реальную, а не фиктивную, деятельность). Махмудова контактировала по рабочим вопросам, вела деловую переписку с заместителем главного бухгалтера этой компании Ириной Васильевой. Лично они не были знакомы.

К концу заседания к всеобщему одобрению потерпевших вкладчиков суд удовлетворил ходатайство следствия о принудительном приводе свидетелей по первому эпизоду дела «Татфондбанка» Луизы и Диляры Шигаповых и Алии Иктисамовой. Ранее они неоднократно не являлись на допрос без уважительных причин.