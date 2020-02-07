«Госжилфонд не проверял заемщиков «Татфондбанка», за которых поручался имуществом на 12 миллиардов»

Суд допросил представителя ГЖФ по делу Роберта Мусина

Фото: Виталий Ахмеров

В Вахитовском суде Казани продолжается опрос свидетелей по делу Роберта Мусина о многомиллиардных хищениях средств вкладчиков «Татфондбанка». 7 февраля гособвинители вызвали для дачи показаний главу финансового отдела Госжилфонда при президенте РТ Динару Камалееву. Свидетельницу попросили вспомнить обстоятельства, при которых ГЖФ в 2016 году собственным имуществом стоимостью в 12 миллиардов рублей поручился за заемщиков «Татфондбанка».

Госжилфонд соблазнился процентом

Как следует из показаний Камалеевой, в апреле 2016 года один из ее подчиненных — Адель Гумеров — по поручению руководителя фонда Талгата Абдуллина отобрал ничем не обремененное имущество ГЖФ (земельные участки на сумму около 3 миллиардов и акции «Ак Барс Банка» на 9,8 миллиарда), чтобы предоставить их в качестве залога для ряда юридических лиц, бравших в «Татфондбанке» кредиты.

По словам свидетельницы, интерес Госжилфонда при заключении этой сделки состоял в получении вознаграждения: по договору за предоставление залогового имущества его собственнику полагался 1% годовых от стоимости активов.

На вопрос гособвинителей, практиковал ли ГЖФ подобные схемы в последующем, Динара Камалеева ответила отрицательно:

— Нет, договоры о залоге потом если и заключались, то только в отношении обязательств самого Госжилфонда или его дочерних организаций, но не третьих лиц.

Заемщиков не проверяли

А еще в ходе допроса Динара Камалеева заявила, что, по ее информации, Госжилфонд не проверял качество заемщиков, за которых поручался, хотя, по ее мнению, должен был.

— Проверка качества заемщиков не проводилась, руководство просто поставило задачу оформить эти залоги, — вспоминает Камалеева. Правда, когда представитель обвинения попытался прояснить этот момент, свидетельница уточнила, что не вполне уверена в сказанном.

При этом сам залоговый договор до подписания согласовывался подразделениями Госжилфонда. По словам Камалеевой, в него вносились правки, направленные на то, чтобы «юридически обезопасить интересы фонда».

Договор залога расторгли накануне краха ТФБ

Подробных сведений об обстоятельствах расторжения договора о залоге у Динары Камалеевой нет. Это произошло в декабре 2016 года, когда свидетельница находилась в отпуске.

Между тем это один из ключевых эпизодов той истории, ведь договор расторгли за считанные дни до краха «Татфондбанка». Впоследствии Агентство по страхованию вкладов (конкурсный управляющий ТФБ) смогло оспорить расторгнутые договоры о залоге и пыталось включить землю и акции Госжилфонда в конкурсную массу. О судебных тяжбах между ГЖФ и АСВ «Реальное время» писало неоднократно. Напомним, в частности, что Приволжский суд Казани даже накладывал арест на принадлежащие ГЖФ 20,4% акций «Ак Барс Банка», но впоследствии арест был снят решением Верховного суда РТ.

А в судебном процессе против экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина объявлен перерыв до 25 февраля.