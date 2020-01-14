«У нас все было на доверии» — как друг детства выручал Роберта Мусина кредитом его же фирмы

В Вахитовском суде допросили очередную «партию» свидетелей по делу экс-главы «Татфондбанка»

Фото: Максим Платонов

Первое в наступившем году заседание Вахитовского суда по делу экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина началось с часовым опозданием: в части здания по какой-то причине не было электричества. Когда же заседание, перенесенное в другой зал, наконец началось, суд заслушал показания очередных свидетелей, в том числе Амира Гатина — школьного товарища подсудимого, а также одного из бывших топ-менеджеров татарстанского филиала «Бинбанка» Романа Куковицкого. Последний вспомнил, как «Бинбанк» незадолго до краха ТФБ пытался «вытащить» из него почти 3 миллиарда рублей, вложенные в облигации.

«Мусин позорит фамилию»

Время в ожидании начала заседания обманутые вкладчики «Татфондбанка» не тратили даром, устроив перебранку в адрес Роберта Мусина, которого считают главным виновником своих несчастий. «Он там [в зале суда] сидит, вор. Говорят, за границу летает… У него в предках — первый секретарь обкома, а он фамилию опозорил», — пересказывала подхваченные где-то слухи одна из вкладчиц.

Когда же подсудимый переходил из одного зала в другой (в первом электричество так и не появилось), на него и вовсе посыпались проклятия: «Из-за тебя мы страдаем, товарищ!», «Тамбовский волк ему товарищ!» Роберт Мусин не отвечал на нападки, хотя было видно, что молчание дается ему тяжело.

Первое в наступившем году заседание Вахитовского суда по делу экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина началось с часовым опозданием. Фото Максима Платонова

15 миллионов без расписки для школьного друга

Первым свидетелем, допрошенным на вчерашнем заседании, стал школьный друг Роберта Мусина — Амир Гатин. Друг настолько близкий, что примерно в 2009 году по просьбе Мусина взял на свое имя заем в подконтрольной Мусину фирме «Аида и Д», чтобы без расписки («У нас все было на доверии») передать деньги другу.

По словам Гатина, Мусин должен был погасить заем год спустя, но так и не сделал этого. Интересно, что свидетель не помнит точный размер той ссуды: в суде назвал сумму в 8—9 миллионов рублей, а из показаний, данных Гатиным на этапе следствия (их огласил прокурор), стало ясно, что речь идет все же о 15 миллионах.

Кроме того, Гатин, по его признанию, был номинальным учредителем ряда юридических лиц, которые Мусин использовал по своему усмотрению, но как именно — свидетелю, по его словам, неизвестно.

Как предположил свидетель, «Бинбанк» пытался «вытащить» из близкого к краху ТФБ свои деньги. Фото evening-kazan.ru

Как «Бинбанк» спасал свои деньги

Еще одним свидетелем, давшим любопытные показания, стал бывший руководитель центра обслуживания крупного и корпоративного бизнеса татарстанского филиала «Бинбанка» Роман Куковицкий. К его допросу подключился судья Наиль Камалетдинов (такое на слушаниях по делу Мусина случается нечасто).

Как стало ясно из показаний свидетеля, в начале декабря 2016 года, буквально за пару недель до введения моратория на удовлетворение требований кредиторов ТФБ, московский офис «Бинбанка» поручил Куковицкому срочно изучить часть кредитных договоров «Татфондбанка». Вскоре после этого «Бинбанк» выкупил у ТФБ кредитный портфель (задолженность предприятий группы компаний «Сувар» и компании «Тандем-Д) на сумму около 2,8 миллиарда рублей в обмен на ранее купленные облигации. Как предположил свидетель, таким образом «Бинбанк» пытался «вытащить» из близкого к краху ТФБ свои деньги. Впрочем, впоследствии сделку «откатили» посредством мирового соглашения.

Еще два свидетеля ничего интересного не сообщили. Допросы по делу Роберта Мусина и «Татфондбанка» продолжатся сегодня.