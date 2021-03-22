«Ривьера» отказала «Татфондбанку» в требованиях на миллиард

Основанием стала оспоренная сделка, по которой ТФБ продал должнику акции ЗК «Лидер» по цене, завышенной в 3,5 раза

Фото: Максим Платонов

РК «Ривьера» не станет выплачивать «Татфондбанку» обязательства на миллиард рублей, об этом газете «Реальное время» рассказал ее конкурсный управляющий Александр Кузьмин. Сейчас он добивается исключения этой суммы из реестра требований кредиторов обанкроченного комплекса. Как выяснилось, структуры Роберта Мусина, прекрасно зная балансовую стоимость развлекательного комплекса в 1,1 млрд рублей и его финансовые проблемы, продали ему акции «Земельной корпорации «Лидер», завысив их реальную стоимость минимум в 3,5 раза, да еще и находящиеся в залоге у «ТФБ» на 700 млн рублей. Расплатиться за них изначально было невозможно без реализации всего имущества «Ривьеры» — и это при том, что год назад развлекательный комплекс получилось продать лишь за полцены. По какой схеме мусинские структуры пытались стать главными кредиторами «Ривьеры», и почему у них этого не получилось, подробнее — в нашем материале.

Как ТФБ заявился в реестр кредиторов «Ривьеры» на миллиард

Конкурсный управляющий развлекательного комплекса «Ривьера» подал заявление в Арбитражный суд Татарстана об исключении из реестра требований кредиторов требований «Татфондбанка» на 1 млрд рублей (1,064 млрд). Фактически бывший банк Роберта Мусина присутствовал в реестре РК с двумя требованиями: на 765 191 076 рублей и на 298 999 898,75 рубля. «Ривьера» была признана банкротом еще в конце апреля 2018 года.

Как рассказал «Реальному времени» конкурсник комплекса Александр Кузьмин, основанием для отвода требований «ТФБ» стала оспоренная сделка по продаже акций земельной корпорации «Лидер», которая и привела к образованию задолженности «Ривьеры» перед банком. Теперь же «Татфонд» с требованиями на 1 млрд рублей вынужден будет заявиться в другой реестр кредиторов — к мусинской компании ООО «Новая нефтехимия».



Отмены сделки по скупке акций АО «Земельная корпорация «Лидер» конкурсный управляющий ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера» добился еще в начале года. Таким образом, ему удалось избавиться от требований «Татфондбанка» и «Новой нефтехимии» на 700 млн рублей. Ранее же ТФБ требовал от «Ривьеры» 300 млн рублей, а сама «Новая нефтехимия» — еще 400 млн. Однако в январе 2021 года Арбитражный суд Татарстана, изучив спорную сделку, постановил взыскать уже в пользу «Ривьеры» 1 млн рублей с ТФБ и 186 тысяч в качестве возмещения госпошлины и расходов на экспертизу с «Новой нефтехимии».

Ирония в том, что и «Татфондбанк», и «Новая нефтехимия», и ЗК «Лидер» входили в бизнес-империю Роберта Мусина, и все обанкротились. Фото: Максим Платонов

«Ривьеру» продали вдвое дешевле

Ирония в том, что и «Татфондбанк», и «Новая нефтехимия», и ЗК «Лидер» входили в бизнес-империю Роберта Мусина, и все обанкротились. Сама «Ривьера» была признана банкротом по иску конкурсного управляющего «Татфондбанка» — то есть, Агентства по страхованию вкладов. «Реальное время» направило запрос в АСВ с просьбой высказать позицию по заявлению Кузьмина об исключении требований «ТФБ» из реестра «Ривьеры».



Здание развлекательного комплекса площадью 22,7 тыс. кв. м с земельным участком в 27 тыс. кв. м. выставляли на продажу почти за 900 млн рублей, но к «Ривьере» долгое время никто не проявлял интереса даже при планомерном снижении цены. Лишь после того, как в прошлом году, она упала на половину, ее выкупила за 420 млн рублей компания «Таткравтинвест», за которыми стоят девелоперы Валерий Кравцун и Игорь Евтушок, основатели еще одной, питерской компании Kravt Invest, у которой есть также интересы в Татарстане: она занимается в том числе проектами отелей в Иннополисе и у казанского аэропорта.

Как возникли долги «Ривьеры» перед «ТФБ»

В истории заявленного «ТФБ» требования на миллиард интересно многое. Начиная с завышенной как минимум в 3,5 раза, по сравнению с рыночной ценой, стоимостью акций «Лидера» и заканчивая тем, что стоимость этих ценных бумаг (даже без обнаруженного впоследствии залога на третье лицо) оказалась в итоге равна двум третям балансовой стоимости активов самой «Ривьеры». Развлекательный комплекс в итоге пришлось бы пустить с молотка не в 2018 году, а еще в 2016 году — заяви тогда «ТФБ» с «Новой нефтехимией» свои требования по выплате всей суммы в 700 млн рублей.

История началась с того, вспоминает конкурсный управляющий «Ривьеры» Александр Кузьмин, что в 2016 году «Ривьера» приобрела акции АО «Земельная корпорация «Лидер» (10,3 млн штук) у ООО «Новая нефтехимия» за 700 млн рублей. Формально, отмечает он, ничего за них не уплатили. Из этих 700 млн рублей «Новая нефтехимия» уступила затем требования на 300 млн рублей «Татфондбанку». И вот как раз «Татфондбанку» тогда 1 млн рублей заплатили (точнее — 1 000 101,25 рубля). Сделано это было в ноябре 2016 года, через полгода после заключения самого договора купли-продажи акций «Лидера».

ТФБ стал кредитором «Ривьеры» на основании договора купли-продажи акций «Лидера». Фото: Максим Платонов

Приобретенные акции оказались в залоге у «ТФБ»

— Отсюда у «ТФБ» и появились требования к «Ривьере» почти на 300 млн рублей (за минусом выплаченного миллиона — 298 999 898,75 рубля). Но эти купленные акции уже на тот момент были обременены залогом на третье лицо, а именно на НКО «Фонд спорта» (он тоже сейчас банкротится). А сам залог был — у «Татфондбанка» по долгам вот этого «Фонда спорта», — объясняет конкурсный управляющий «Ривьеры».

«ТФБ» стал кредитором «Ривьеры» на основании договора купли-продажи акций «Лидера» (при том, что у «Фонда спорта» были долги перед банком на 2 млрд рублей), конкретные акции «Лидера» были обеспечены на 700 млн рублей.

— То есть, если бы «Ривьера», купив их, продавала эти акции — то в первую очередь из вырученных от продажи средств мы должны были бы отдать «Татфондбанку» тот самый залог за третье лицо — 700 млн рублей, — пояснил Кузьмин.

«ТФБ» придется требовать миллиард с «Новой нефтехимии»

Однако «Ривьера» в итоге оспорила сделку — суд признал, что акции «Лидера» восстанавливаются в собственности «Новой нефтехимии», в результате чего одновременно прекратились и требования к «Ривьере» по залогу. Как следствие, «Ривьера» больше не должна 400 млн рублей «Новой нефтехимии», и не должна 300 млн рублей «Татфондбанку» по договору уступки/цессии. А так как акций «Лидера» у «Ривьеры», больше нет (они вернулись в «Новую нефтехимию»), то право требовать залог за третье лицо тоже, разумеется, пропадает.

— «Татфондбанк» сейчас, грубо говоря, пошел и установился кредитором «Новой нефтехимии» на 300 млн рублей. И, в принципе, с этой же компании должен потребовать вернуть и 700 млн рублей залога, которые обеспечивают долг «Фонда спорта», — резюмировал Александр Кузьмин.

Ближайшие заседания по данному делу пройдут 1 апреля (на эту дату назначена кассация по самой сделке купли-продажи) и в конце марта, когда в суде должны рассмотреть заявление «Ривьеры» об исключении из реестра требований ее кредиторов требований ПАО «Татфондбанк».

Ближайшие заседания по данному делу пройдут 1 апреля (на эту дату назначена кассация по самой сделке купли-продажи) и в конце марта. Фото: Максим Платонов

Цену акций «Лидера» завысили как минимум в 3,5 раза

Причина, по которой суд оспорил сделку по продаже акций «Лидера» «Ривьере», заключается во вреде имущественным правам самой «Ривьеры», стоимость имущества которой снизилась, а размер имущественных требований кредиторов к ней, напротив, увеличился. По данным конкурсного управляющего «Ривьеры», стоимость пакета акций «Лидера», который мусинские структуры продали тогда развлекательному комплексу, не превышает 78,5 млн рублей, то есть «ТФБ» и «Новая нефтехимия» завысили цену аж в девять раз.



Суд согласился с тем, что стоимость акций при продаже оказалась завышенной, но все-таки не настолько: назначенный эксперт из ООО «Аудиторская компания «Центр аудита и консалтинга» пришел к выводу, что реальная стоимость 10,2 млн акций «Лидера» на 02.03.2016 (момент покупки «Ривьерой» этих акций за 700 млн рублей) составляет 196 198 193 рубля. Что все-таки в три с половиной раза меньше цены, по которой акции продали.

В действительности же, «Ривьера» получила акции, которые находились еще и в залоге — на 700 млн рублей. Получается, что комплекс, который стоил на тот момент 1,1 млрд рублей, приобретя акции «Лидера», реальная стоимость которых была 200 млн рублей, получил обязательства на сумму, превышающую стоимость самого РК.

По какой схеме мусинские структуры пытались стать главными кредиторами «Ривьеры»

300 млн рублей залога образовались, как выяснилось впоследствии, еще в 2015 году, когда они попали в «Татфондбанк» по обязательствам Некоммерческой организации «Фонд содействия развитию физической культуры и спорта» (или НКО «Фонд спорта») по соглашению еще от 2014 года. По мнению и конкурсника «Ривьеры», и Арбитражного суда РТ, все эти обязательства развлекательного комплекса появились в результате подозрительной сделки, в результате которой произошло уменьшение стоимости (размера) имущества должника (самой «Ривьеры») и увеличение размера имущественных требований к должнику — за счет, между прочим, других кредиторов все той же «Ривьеры».

А мусинская «Новая нефтехимия» прекрасно знала о неудовлетворительном финансовом состоянии развлекательного комплекса на тот момент. Так как «Ривьера» кредитовалась за год до приобретения злосчастных акций «Лидера» в «Татфондбанке», тесно связанном с «Новой нефтехимией». «Новая нефтехимия» была крупнейшим акционером «ТФБ», а сам «ТФБ» владел почти 10% ООО «Новая нефтехимия» через подконтрольное ему юридическое лицо — ООО «Газовик».



Суд признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг от 02.03.2016. Фото: Максим Платонов

Между «ТФБ» и «Ривьерой» в 2015 году было заключено четыре кредитных договора (в августе, октябре, ноябре и декабре), согласно которым комплекс был обязан предоставить банку Роберта Мусина все необходимые документы для получения кредита, среди которых был и бухгалтерский баланс, и отчет о финансовых результатах, причем «Ривьера» предоставляла банку сведения о финансовом состоянии, включая балансы, ежеквартально. Таким образом, инициаторы сделки по продаже акций «Лидера» (по завышенной, напомним, стоимости), находящихся у «ТФБ» в залоге — прекрасно отдавали себе отчет, что «Ривьера», в случае предъявления на тот момент всех требований — не в состоянии будет по ним расплатиться (как оказалось впоследствии, «Ривьеру» удалось продать лишь за 420 млн рублей).

Оплата за акции «Лидера» была бы невозможна без реализации всего имущества «Ривьеры»

«При известной ответчику сумме активов ЗАО «РК «Ривьера» по состоянию на 31.12.2015 в размере 1 102 226 000 рублей оплата 700 000 000 рублей [а это 63,5% всей балансовой стоимости активов] за приобретенные акции была бы невозможна без реализации всего имущества должника участвующего в хозяйственной деятельности, причем все основные средства должника находились на тот момент в ипотеке у третьих лиц. В связи с чем, ООО «Новая нефтехимия», участником которого является ПАО «Татфондбанк», знало о цели совершения сделки — причинение вреда имущественным интересам кредиторов», — резюмировал уже Арбитражный суд РТ.

На этом основании суд и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг от 02.03.2016. Любопытно, что хотя Агентство по страхованию вкладов как конкурсный управляющий ТФБ и заявлялся кредитором «Ривьеры» на 1 млрд рублей, все-таки еще в мае 2019 года само указывало «на существенную убыточность оспариваемой сделки вследствие значительной разницы цены, по которой приобретены акции и их действительной рыночной стоимостью на момент приобретения».