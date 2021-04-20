АСВ хочет следить за перемещениями Роберта Мусина за решеткой

Фото: "Реальное время"

Сегодня представитель АСВ попросил казанский суд в случае вынесения обвинительного приговора по делу экс-главы «Татфондбанка» оповещать потерпевшую сторону обо всех его перемещениях в местах лишения свободы и попытках смягчения наказания.



«Потерпевший вправе получать информацию о прибытии осужденных к месту отбывания наказания, переводе из одного учреждения в другое, решении вопросов об условно-досрочном освобождении и замене одного вида наказания другим», — обосновал свое ходатайство юрист Юрий Пиягин, отметив и единственное условие для обеспечения права — требование об уведомлении о местонахождении осужденного должно быть заявлено до окончания прения сторон.

Пиягин просил председательствующего по делу судью вынести соответствующее постановление.

Сегодня же сторона защиты ходатайствовала о назначении судебной бухгалтерской экономической экспертизы для переоценки ущерба по уголовному делу и квалификации обвинения минимум по двум эпизодам дела.

Источники «Реального времени» полагают, что в случае назначения такой экспертизы судебный процесс может быть приостановлен на продолжительное время.