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Арбитраж завершил банкротство «Чистопольского элеватора»

13:38, 26.08.2019
Арбитраж завершил банкротство «Чистопольского элеватора»
Фото: chistopol.ru

Арбитражный суд Татарстана определил завершить конкурсное производство ООО «Чистопольский элеватор», входившего в империю экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина.

Согласно документам, опубликованным в реестре сведений о банкротстве, требования кредиторов более чем на 20 млн рублей не были удовлетворены. Причиной послужило отсутствие средств у должника.

Ранее сообщалось, что предприятие было выставлено на торги за 99 млн рублей. Комплекс имущества включал в себя почти 80 объектов недвижимости.

Бизнес Татарстан
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