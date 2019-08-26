Арбитраж завершил банкротство «Чистопольского элеватора»

Арбитражный суд Татарстана определил завершить конкурсное производство ООО «Чистопольский элеватор», входившего в империю экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина.

Согласно документам, опубликованным в реестре сведений о банкротстве, требования кредиторов более чем на 20 млн рублей не были удовлетворены. Причиной послужило отсутствие средств у должника.

Ранее сообщалось, что предприятие было выставлено на торги за 99 млн рублей. Комплекс имущества включал в себя почти 80 объектов недвижимости.